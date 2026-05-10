Талалаев: «На свой уровень мы наиграли. Неприятен результат»

вчера, 22:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Поблагодарил ребят, боролись до конца даже в меньшинстве. Чуть не хватило мастерства. Были моменты, когда нужно было играть поспокойнее. Были моменты, когда нужно было додавить.

Мне видна разница между командой, которая близка в бронзе, и командой, которая боролось, но ей чего‑то не хватает.

Не понравилось, как вошли в игру: ошибки, нервы, красная карточка.

На свой уровень мы наиграли. Неприятен результат. Но говорить, что мы рухнули куда‑то, нельзя. Обидно, что в отсутствие лидеров нет футболистов, которые могут взять на себя их роль.

e6zsh72e3a4k
сегодня в 00:09
Балтика начала чемпионат за здравие, закончила полумертвой.
25процентный клоун
вчера в 23:14
Да сейчас можно в любой результат играть, какой попросят и дадут за который
Гость
