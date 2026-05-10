«Аталанта» в гостях обыграла «Милан»

вчера, 23:46
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Милан» проиграл «Аталанте» (2:3) в матче 36-го тура Серии А.

На 7-й минуте Эдерсон вывел «Аталанту» вперёд. На 29-й минуте Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество команды из Бергамо. На 52-й минуте Джакомо Распадори довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте гол забил защитник «Милана» Страхинья Павлович. В дополнительное ко второму тайму время Кристофер Нкунку реализовал пенальти, сократив разрыв в счёте до минимума.

«Милан» идёт на 4-м месте (67 очков), «Аталанта» занимает 7-е место (58 очков).

Van Vanovich
сегодня в 00:17
Говорил, что зря Брали Аллегри. Может Милан Фабрегаса заманит в следующем сезоне.
yhyakaycvjk9
сегодня в 00:14
Аталанту с победой!!!!
k2twq8zbrk66
сегодня в 00:07
Позорники. Так и в ЛЧ на следующий сезон не попадут. Да и не заслужили
FruttyPups
сегодня в 00:04
Спасибо, исправили.
Варвар7
сегодня в 00:03
"На 7-й минуте Эдерсон вывел «Милан» вперёд."
"На 7-й минуте Эдерсон вывел «Милан» вперёд."

Не Милан , а Аталанту , надо пологать...
Мегалодон
вчера в 23:54
Аллегри нечего будет сказать.
iBragim2102
вчера в 23:50
Надо было Парму у себя дома обыгрывать , а теперь будет тяжело
