«Аталанта» в гостях обыграла «Милан»

«Милан» проиграл «Аталанте» (2:3) в матче 36-го тура Серии А.

На 7-й минуте Эдерсон вывел «Аталанту» вперёд. На 29-й минуте Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество команды из Бергамо. На 52-й минуте Джакомо Распадори довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте гол забил защитник «Милана» Страхинья Павлович. В дополнительное ко второму тайму время Кристофер Нкунку реализовал пенальти, сократив разрыв в счёте до минимума.

«Милан» идёт на 4-м месте (67 очков), «Аталанта» занимает 7-е место (58 очков).