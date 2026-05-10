«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» обыграла «Реал» (2:0) в матче 35-го тура Ла Лиги.
На 9-й минуте Маркус Рэшфорд вывел «Барселону» вперёд. На 18-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «сине-гранатовых».
«Барселона» идёт на 1-м месте (91 очко), «Реал» занимает 2-е место (77 очков).
Таким образом, за 3 тура до конца сезона «Барселона» оформил чемпионство. Это 29-й титул чемпионов Испании для каталонского клуба.
PS Барселону все же с титулом...........
Барселону с победой в Ла Лиге. Лапорте пора прекращать играть в бирюльки, - внешняя политика клуба безобразна и требует концептуальных изменений. В противном случае ЛЧ и вовсе светить не будет.
Впервые было в 1932.. ничья 2-2, и Реал стал чемпионом
Были вспышки индивидуальных и командных действий с обеих сторон, но перевес Барсы нынче безусловен...
Чемпионство в классико на своем поле!
Всех болельщиков Барсы с победой и чемпионством)
...И даже престарелый Перес,
Оставил нас в недобрый час!
Камп Ноу весь ревёт о счастья,
Потух надежды у Мадрида шанс!!!
Впервые в истории забрали кубок в класико!! История)
С победой Барселону, сегодня они по всем фронтам обыграли Реал , полнейшая доминация, и контроль игры от Барселоны.
Это еще сколько моментов не реализовано.
Жаль конечно, что в ЛЧ немного не повезло, но сейчас не об этом.
Всех причастных еще раз с двойным праздником!