«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

вчера, 23:59

«Барселона» обыграла «Реал» (2:0) в матче 35-го тура Ла Лиги.

На 9-й минуте Маркус Рэшфорд вывел «Барселону» вперёд. На 18-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «сине-гранатовых».

«Барселона» идёт на 1-м месте (91 очко), «Реал» занимает 2-е место (77 очков).

Таким образом, за 3 тура до конца сезона «Барселона» оформил чемпионство. Это 29-й титул чемпионов Испании для каталонского клуба.