«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

вчера, 23:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» обыграла «Реал» (2:0) в матче 35-го тура Ла Лиги.

На 9-й минуте Маркус Рэшфорд вывел «Барселону» вперёд. На 18-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «сине-гранатовых».

«Барселона» идёт на 1-м месте (91 очко), «Реал» занимает 2-е место (77 очков).

Таким образом, за 3 тура до конца сезона «Барселона» оформил чемпионство. Это 29-й титул чемпионов Испании для каталонского клуба.

DXTK
сегодня в 00:30
Ну титул Флик может взять.....а как на счет ЛЧ?.........Этот сезон явно слабее, прошлого......проиграли два матча Атлетико, проиграли клубу который в итоге не выиграл трофеи кубок достался Сосьедаду в финал вышел Арсенал........ а это класико вообще не играло никакой роли, так как разрыв по очкам был солидным и играли с немотивированным соперником .......у которого даже тренера нормального нету....... все же в первом круге когда был Алонсо Реал выиграл.......

PS Барселону все же с титулом...........
Amiralla
сегодня в 00:26
Барселона - великий клуб!
Nenash
сегодня в 00:19
Барса сыграла как умеет, Мадрид - как может. С Левой и Рэшем надо прощаться. Барсу с заслуженным чемпионством!.. 👍.. Флику - соболезнования.. 🕯️.. На ЧМ Барса должна отдать игроков без травм.. Всем добра.. ☝️
Dauletbek
сегодня в 00:16
А я ждал 3-гола от Барсы
Dauletbek
сегодня в 00:15
Барсу с чемпионством!
Apsny
сегодня в 00:14
Madrid cabrón, saluda al campeón!!!
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:13, ред.
Матч, с точки зрения стройности и правильности, полудетский получился. Гоняли круглого туда сюда, как угорелые, с минимальным включением серого вещества. Голешники красивые вышли, но сама игра, повторюсь, полушлак.

Барселону с победой в Ла Лиге. Лапорте пора прекращать играть в бирюльки, - внешняя политика клуба безобразна и требует концептуальных изменений. В противном случае ЛЧ и вовсе светить не будет.
Barcelona
сегодня в 00:10
Ура Ура Ура! Чемпионы!
ABir
сегодня в 00:09
Заслуженная победа и чемпионство блау-грандс. Удивительно, что в стране с такими футбольными традициями, и такими проблемами у сливочных на второе место даже близко никто не претендует.
Мегалодон
сегодня в 00:09, ред.
Ну главное на поле не подрались. Винни Пух откровенно валял ваню на поле, не бегал за мячом даже 5 метров, Реал сыпется. Рожа Винисуса вызывает какое то отторжение, он либо долбанулся от величия, либо таким был всегда, ему похрен что его клуб превращается в дно из-за него.
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
Сегодня реванш))
пират Елизаветы ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Второй раз в элькластко определил чемпиона.
Впервые было в 1932.. ничья 2-2, и Реал стал чемпионом
Kongist
сегодня в 00:06
Барселону с победой в чемпионате, заслужила.
Colchoneros
сегодня в 00:05
Поздравляю сине гранатовые!
particular
сегодня в 00:04
Всё по делу... Команда обыграла толпу...
Были вспышки индивидуальных и командных действий с обеих сторон, но перевес Барсы нынче безусловен...
8amw63dmfx3q
сегодня в 00:04
Заслужено . Были ближе к третьему мячу чем Реал к первому . Без Ямаля справились. Но у Реала тоже были потери . Но сливочные имели шансы . Но заряженность Барселоны чувствовалась с самой первой минуты. Как заведенные бегали. Поздравляю. Жаль , что не в финале ЛЧ. С ПСЖ повоевали бы знатно.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:03
Лучшего исхода и быть не могло)
Чемпионство в классико на своем поле!
Всех болельщиков Барсы с победой и чемпионством)
shur
сегодня в 00:01, ред.
....Мои,заслуженные поздравления,снимаю шляпу, в это непростой для нас час...!!!
...И даже престарелый Перес,
Оставил нас в недобрый час!
Камп Ноу весь ревёт о счастья,
Потух надежды у Мадрида шанс!!!
Lionel Messi-10
сегодня в 00:00
С чемпионством лучший клуб мира!
Впервые в истории забрали кубок в класико!! История)

С победой Барселону, сегодня они по всем фронтам обыграли Реал , полнейшая доминация, и контроль игры от Барселоны.
Это еще сколько моментов не реализовано.
Жаль конечно, что в ЛЧ немного не повезло, но сейчас не об этом.

Всех причастных еще раз с двойным праздником!
