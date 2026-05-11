Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Кто к нам с мечом приходит, от меча погибает». Талалаев — о Челестини

сегодня, 00:26

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о конфликтах, которые у него были в прошлом.

Сегодня великий праздник, всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает.

Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону?

Не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть.

Подписывайся в ВК
Все новости
Галактионов высказался о трансферных планах «Локомотива»
Вчера, 23:03
Талалаев: «На свой уровень мы наиграли. Неприятен результат»
Вчера, 22:44
Галактионов: «Полтора тайма в матче с „Балтикой“ мы хорошо играли»
Вчера, 22:21
Кержаков обратился к фанатам «Зенита», вратарь покинет клуб
Вчера, 20:12
Сычёв: «Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом»
Вчера, 19:51
«Реализация довела до такой концовки». Семак — о победе над «Сочи»
Вчера, 18:04
Все комментарии
Capral
Capral ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 01:22
Тонко и глубоко!!!)))
Capral
Capral
сегодня в 01:21
Какой текст, какие слова!!! Это уже реально истерика. Оно и понятно: вбить себе в бошку призовое место, при убогом, самом фолящем и примитивном футболе, а в результате остаться ни с чем- это обидно... Но никто и не обещал большего. И при чем здесь Челестини? Ну давай, вспомни еще Станковича или Руя. Проигрывать тоже надо достойно, признавая при этом, собственные ошибки и слабости, а не винить отдельных футболистов, в небрежном отношении к своей работе. Прежде всего надо разобраться в себе, и научиться, для начала, вести себя прилично в публичных местах. А это интервью, лишний раз доказывает, что Талалаев неисправим и работу над ошибками не проводит.......................................
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:41
Ну, до А.Невского А.Талалаеву, как Балтике до Реала.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 