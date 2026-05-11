«Реал» готов продать Мбаппе этим летом

сегодня, 00:40

Нападающий Килиан Мбаппе может уйти из «Реала» в летнее трансферное окно.

«Сливочные» составили длинный список из футболистов, которые будут доступны к продажи этим летом. В данный список попал и Мбаппе, который не считается неприкасаемым игроком.

Артур Шатапов
Артур Шатапов ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 03:19
вот и я не понимаю как люди не видят этого некоторые, браво ПСЖ и Энрике
Мбаппе и всё его семейство агентов по выжиманию бабок из клубов не должны были переходить в этот великий клуб, но в любом случае Перес это все заслужил) Такими темпами на пенсию уйдет без трофеев вообще
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 03:16
Как сказал Энрике, лучше иметь 3-4 человека которые забью по 12 голов чем одного который забьёт 40, а тут можно добавить еще забьёт 40, не обороняется, не прессингует, абсолуютно не подходит реалу, потому что там давно есть вини, куда двух таких засунешь, если они по сути друг друга дублируют, так что да мбаппе out
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:04
Cильно, Джек, очень сильно!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:03
Пересу тоже надо медосмотр проходить....
Да и полиграф...
Может он уже против Реала...
Сначала лучшего тренера в аут...теперь игрока...
Создал атмосферу в которой в раздевалке морды друг другу столами бьют...
И сидит делит игроков на прикасаемых...и не очень....
Может у него мечта???
Лигу Конференций выиграть...
Ещё один-два таких сезона....и мечта сбудется...
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:58
Конечно, он сам же и создал ситуацию. НО, он правильно сделал, что стал на сторону элитных футболистов Реала, потому что понимал, что в тренере он ошибся, и Алонсо, не тот тренер, за которого стоит бороться в ущерб дорогим футболистам... Именно это- правильное решение Переса. Когда был Анчи, он обходил все эти неприятные истории, в силу своего педагогического таланта. Работая с такими бриллиантами в Милане, Анчи знал, как и с кем нужно себя вести. Что касается Арбелоа, то это было ясно с самого начала, что не вариант. Дело в другом: понимая, что Алонсо близок k увольнению, Перес не подготовил почву для нового толкового тренера, а поставил Арбелоа...
Знаете, у меня нет желания, сейчас, изучать внутреннюю кухню Реала, со всеми её глупостями. Я как только узнал, что готовится увольнение Анчи и приход Алонсо, сразу понял, что ловить нечего.
Capral
Capral ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 01:37
Был такой фильм, с участием А.Делона: "Троих надо убрать".
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 01:33
Если уйдёт Мбаппе, то нужно убирать ещё одного либо Вини либо Белингема. Потому что 2 мурковода в команде, это перебор.
Comentarios
сегодня в 01:29
За 200 лямов его ща вряд ли кто купит в Европе
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:26
Он же сам и создал эту ситуацию. Убрал Анчи, назначил Алонсо. Каким не был тренером Алонсо, в конфликте тренера с игроками он встал на сторону игроков. И последний гениальный ход - увольнение Алонсо и назначение Арбелоа. Человека, который вообще нулевой. И как тренер, да как футболист. Его задача - лизать задницы игрокам. А выхода из этой ситуации нет. Игроки привыкли, что им все можно. Тут ни Моур, ни Клопп, ни Дешам, ни Зидан ничего не исправят. Их сольют довольно легко. Проблема не только в Винисиусе или Мбаппе. Проблема в том, что в Реале действуют 2-3 группировки. И как минимум от одной нужно избавляться. А сделать это очень сложно. Не захотят уходить до конца контрактов и ничего с ними сделать не получится. А воду мутить будут.
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 01:22
К своему кумиру "лехенде" в пески .
Nenash
Nenash
сегодня в 01:19
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:10
    Лучший бомбардир Реала, забивший в 28 играх 24 мяча не считается неприкасаемым и подлежит продаже?! Ну это даже не смешно, как и то, что эта инфа еще сто раз будет меняться... Мы уже слышали, и про непродление контракта с Вини, и о желании руководства его продать, и тд и тп. Ну и? Не Мбаппе надо менять, а старого м.....а, который всё и испортил, и который не ведает, что творит, и который, из одной крайности впадает в другую. Сколько уже мифических тренеров за последнее время побывало в Реале? И где они? У Переса АГОНИЯ- он невменяем, он не контролирует ситуацию, а это- самое страшное, что может быть. Уволить Гениального Тренера и затащить деревенщину из Леверкузена- это в стиле старого дуралея......................................
    Sergo81
    Sergo81 ответ Rex04 (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    Да, хотя бы на сезон. Больше двух подряд побед в ЛЧ перебор будет.
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 01:01
    Нам, нейтральным болельщикам, нужен сильный Реал. Хочется смотреть настоящее эль классико, поэтому на выход один из лучших напов мира.
    Bombon
    Bombon ответ Rex04 (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Туда его не возьмут. МС может позволить себе. Может Ливерпуль. Хотя, требования его мамы потянут разве что саудиты. Но тоько он туда врядли захочет
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Энрике смелый тренер. Сказал правду, которую видно даже за тысячи км.
    Сейчас такие индивидуалисты не к чему любой команде.
    Rex04
    Rex04
    сегодня в 00:59
    В ПСЖ его обратно…
    Sergo81
    Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Тренер Энрике сказал, что ПСЖ стал сильнее благодаря уходу Мбаппе. Смелое заявление, французы могут обидеться
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Им Барселона меняет настроение! Это факт!
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:53
    Говорил до прихода, говорил после первого сезона, говорю и сейчас - он абсолютно не подходит Реалу!
    Диктатор в раздевалке - это утопия! Мы это видели как он уводил игроков за собой в раздевалку после поражения в эль-класико. Это недопустимо!

    Посмотрите на ПСЖ, как команда воспрянула духом после его ухода, какая она цельная стала, смелая, дружная.
    У них теперь ушастый, скоро, возможно, будет и второй, и золотой мяч там.
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 00:46
    Перес посчитал, что 80 млн болельщиков больше дохода принесут, чем этот интригант.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:46
    Как быстро меняются настроения - ещё вчера -
    Как сообщается, у мадридского клуба есть пять игроков, которых команда не отпустит ни за какие деньги — это Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Арда Гюлер и Джуд Беллингем.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1427602/vinisius-zhunior-real 09.05.2026
    Как же непостоянен это изменчивый мир...)
    Гость
