Флик: «Думаю, команда провела фантастический сезон»

Главный тренер «Барселоны» высказался после победы над «Реалом» со счётом 2:0 в матче 35-го тура Ла Лиги, после которой команда стала чемпионом Испании.

Да, конечно, мы рады. Думаю, команда провела фантастический сезон, и, конечно же, здесь, на этом фантастическом стадионе.

Атмосфера, которую создают болельщики, просто невероятная. Это отличная мотивация для нас. Я очень, очень благодарен за это всем, потому что все меня поддерживали.

Моя команда, мой штаб, а также игроки и клуб. Президент, все вокруг.

Я очень счастлив быть здесь. Очень ценю это. Мне нравится жить здесь, в Барселоне, и, конечно же, работать в этом клубе.