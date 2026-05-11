Испания. Примера 2025/2026

Флик: «Думаю, команда провела фантастический сезон»

сегодня, 08:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы над «Реалом» со счётом 2:0 в матче 35-го тура Ла Лиги, после которой команда стала чемпионом Испании.

Да, конечно, мы рады. Думаю, команда провела фантастический сезон, и, конечно же, здесь, на этом фантастическом стадионе.

Атмосфера, которую создают болельщики, просто невероятная. Это отличная мотивация для нас. Я очень, очень благодарен за это всем, потому что все меня поддерживали.

Моя команда, мой штаб, а также игроки и клуб. Президент, все вокруг.

Я очень счастлив быть здесь. Очень ценю это. Мне нравится жить здесь, в Барселоне, и, конечно же, работать в этом клубе.

particular
сегодня в 09:48
Про фантастику можно было бы говорить вкупе с ЛЧ...
Пока, - отлично... Но есть горизонты роста 😆
MMM 58
сегодня в 09:44
Минус ЛЧ (но это уже традиция). Минус Кубок Короля. Да и чемп благодаря Реалу (не тем занятому).
Фантастика🤣
Drosmo
сегодня в 09:32, ред.
Да простят меня болельщики Барсы, я не сколько не принижаю или ставлю под сомнения победы и трофеи Барселоны, но давайте будем объективны. Это и близко не фантастический сезон Барселоны.

Вылетели из Кубка Испании, непростительно разгромно проиграв в одном из двух матчей матрасам. Вылетели из ЛЧ, находясь в самой лайтовой ветке, где практически не было топов, при этом вылетев от того же Атлетико, не сделав никаких выводов после кубковых игр. Ла Лигу выиграли во многом благодаря разваленному и мега-кризисному Реалу.

Ещё раз повторю, я не умоляю заслуг сине-гранатовых, они выиграли Ла Лигу абсолютно заслуженно и по делу, но фантастическим этот сезон назвать язык не повернётся. Флик хороший тренер, исповедующий футбол старой школы, агрессивный, быстрый и бесшабашный, но немцу не хватает тактической гибкости, он, уж простите за такую аналогию, очень твердолобый, прямой как рельса, и всегда и везде, против любого соперника играет по одной и той же схеме и тактике, не хотя или не умея перестраивать игру в зависимости от соперника.

В любом случае, Барселону и всех болельщиков с заслуженной победой в этом сезоне!
Futurista
сегодня в 09:14
В ЛЧ фантастика)...а Реал сам себя победил...
Али Самаркандский
сегодня в 08:37
Согласен.Ьарселона это всегда фантастика.
tc6qc49j34yk
сегодня в 08:36
Только в ЛЧ подкачали
