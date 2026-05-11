Флик: «Думаю, команда провела фантастический сезон»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы над «Реалом» со счётом 2:0 в матче 35-го тура Ла Лиги, после которой команда стала чемпионом Испании.
Да, конечно, мы рады. Думаю, команда провела фантастический сезон, и, конечно же, здесь, на этом фантастическом стадионе.
Атмосфера, которую создают болельщики, просто невероятная. Это отличная мотивация для нас. Я очень, очень благодарен за это всем, потому что все меня поддерживали.
Моя команда, мой штаб, а также игроки и клуб. Президент, все вокруг.
Я очень счастлив быть здесь. Очень ценю это. Мне нравится жить здесь, в Барселоне, и, конечно же, работать в этом клубе.
Пока, - отлично... Но есть горизонты роста 😆
Фантастика🤣
Вылетели из Кубка Испании, непростительно разгромно проиграв в одном из двух матчей матрасам. Вылетели из ЛЧ, находясь в самой лайтовой ветке, где практически не было топов, при этом вылетев от того же Атлетико, не сделав никаких выводов после кубковых игр. Ла Лигу выиграли во многом благодаря разваленному и мега-кризисному Реалу.
Ещё раз повторю, я не умоляю заслуг сине-гранатовых, они выиграли Ла Лигу абсолютно заслуженно и по делу, но фантастическим этот сезон назвать язык не повернётся. Флик хороший тренер, исповедующий футбол старой школы, агрессивный, быстрый и бесшабашный, но немцу не хватает тактической гибкости, он, уж простите за такую аналогию, очень твердолобый, прямой как рельса, и всегда и везде, против любого соперника играет по одной и той же схеме и тактике, не хотя или не умея перестраивать игру в зависимости от соперника.
В любом случае, Барселону и всех болельщиков с заслуженной победой в этом сезоне!