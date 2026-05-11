Канселу — первый игрок, ставший чемпионом в четырёх лигах из топ-5

Защитник саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», стал чемпионом Испании в составе каталонского клуба.
Португалец стал первым футболистом в истории, который побеждал в четырёх чемпионатах из числа пяти ведущих лиг. Ранее он выиграл с «Ювентусом» итальянскую Серию А, с «Манчестер Сити» Английскую Премьер-Лигу, а также в составе «Баварии» немецкую Бундеслигу.
