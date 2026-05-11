Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыИспания. Примера 2025/2026

Канселу — первый игрок, ставший чемпионом в четырёх лигах из топ-5

сегодня, 08:59

Защитник саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», стал чемпионом Испании в составе каталонского клуба.

Португалец стал первым футболистом в истории, который побеждал в четырёх чемпионатах из числа пяти ведущих лиг. Ранее он выиграл с «Ювентусом» итальянскую Серию А, с «Манчестер Сити» Английскую Премьер-Лигу, а также в составе «Баварии» немецкую Бундеслигу.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМесси побил рекорд МЛС по скорости набора 100 результативных действий
09 мая
Сафонов установил рекорд среди российских игроков по количеству финалов ЛЧ
07 мая
«Интер» обогнал МЮ и «Ливерпуль». Кто чаще всех побеждал в своих чемпионатах
05 маяЕвгений Петров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии2
ОфициальноСперцян — первый воспитанник «Краснодара» со 100 результативными действиями
05 мая
ОфициальноУмяров — самый молодой игрок со времён Титова с 200 матчами за «Спартак»
01 мая
ОфициальноАльварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в Лиге чемпионов
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 09:47
Поздравляю.Прекрасное достижение
5mk6mw9b2eh5
5mk6mw9b2eh5 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:27
Есть шанс, что клоноводы наелись и отошли

Не, их, то есть, вернее, его, Мишаню, уже лет десять, дрыном не отгонишь, чему вчера получено очередное подтверждение а-ля Game over
mewrrdq535gw
mewrrdq535gw
сегодня в 09:14
Теперь надо в ПСЖ намыливаться за абсолютным рекордом
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:09
И насколько знаю, третий в истории, кто становился чемпионом в пяти странах
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:06
Оказывается в то время и в том месте
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 