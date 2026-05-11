Арбелоа об эпизоде с Беллингемом: «Нужно спросить, почему VAR не вмешался»

сегодня, 09:28
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об эпизоде с участием полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Барселоной» (0:2) на выезде в 35-м туре Ла Лиги.

Во втором тайме англичанин получил удар локтем от защитника каталонского клуба Эрика Гарсии в штрафной площади «Барсы», однако нарушение правил зафиксировано не было.

«Барселона» после победы выиграла чемпионский титул.

Мне показалось очевидным, что удар локтем был, и нужно спросить, почему VAR не вмешался. Поздравляю «Барселону» с победой в Ла Лиге в сегодняшнем матче, который с самого начала складывался в их пользу. Теперь нам нужно сосредоточиться на трёх оставшихся матчах.

MMM 58
MMM 58 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:48
А Реал вообще на поле не вышел. Да и на чемп забил давно. Не тем заняты. Ловите момент, что называется. Но в ЛЧ такого попустительства от конкурентов не дождаться. Потому - снова мимо. И от кого!!!)))
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:59
Языком. Он им всё делает, и несёт разную дичь на прессухах, и Пресу с Вини кое-что вылизывает.
lotsman
сегодня в 10:54
Беллингем наткнулся на локоть Гарсии. Гарсия не бил его локтём.)
w2pvua54x7a7
сегодня в 10:13
Ну что... а забивать Реал с игры совсем уже не может....
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:11
Интересно каким местом этот чудик будет сосредотачиваться на трёх оставшихся играх в Ла Лиге ?
112910415
сегодня в 10:08
Всё случилось
хоть спрашивай, хоть нет )
пират Елизаветы
сегодня в 09:48
Вот и спроси, почему не вмешались))
Можно подумать, пошли на камбэк сливочные.
По игре видео было, что Барса играет в полсилу.
Drosmo
сегодня в 09:45, ред.
Как же ты достал, нытик. Выкиньте уже это недоразумение из клуба. Игроком был посредственным и гнилым, тренером стал ещё хуже, а гниль внутри разрослась ещё больше. Хотя какой он к чёрту тренер, так марионетка Переса. Почему ты у своего ненаглядного Вини не спросишь, чем он вчера занимался на поле, почему не выкладывался на полную, а ходил по полю на полном расслабоне. А, ну да, такого говорить нельзя, ранимый Вини может не дай бог обидеться и тогда Конусу прилетит по шапке от папы Переса. Он ведь в команду был поставлен не для того, чтобы тренировать Реал, одерживать победы, брать трофеи, а для того чтобы Вини всегда улыбался...
goalaktika
сегодня в 09:37
Чемпионат проигран, ты хоть сосредоточся хоть нет
