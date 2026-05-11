Арбелоа об эпизоде с Беллингемом: «Нужно спросить, почему VAR не вмешался»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об эпизоде с участием полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Барселоной» (0:2) на выезде в 35-м туре Ла Лиги.
Во втором тайме англичанин получил удар локтем от защитника каталонского клуба Эрика Гарсии в штрафной площади «Барсы», однако нарушение правил зафиксировано не было.
«Барселона» после победы выиграла чемпионский титул.
Мне показалось очевидным, что удар локтем был, и нужно спросить, почему VAR не вмешался. Поздравляю «Барселону» с победой в Ла Лиге в сегодняшнем матче, который с самого начала складывался в их пользу. Теперь нам нужно сосредоточиться на трёх оставшихся матчах.