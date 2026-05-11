Флик думал, стоит ли рассказывать команде о смерти отца в день матча

Главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции после победы над «Реалом» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги, по итогам которой каталонская команда выиграла чемпионат Испании, рассказал о своих чувствах и впечатлениях.

Самое важное — это команда и то, как игроки взаимодействуют друг с другом. Это потрясающе. В последние недели мы играли более слаженно. Сегодня было непросто, но мы контролировали мяч и хорошо защищались. Я доволен этим и атмосферой на стадионе. А с 40 000 зрителей — это невероятно.

Второй подряд чемпионский титул — это ещё больший успех. У нас было много травм, произошло много всего, и я знал, что второй год будет сложнее. В этом году мы играли на фантастическом уровне. Забили меньше голов, но лучше защищались.

О молодости состава

Я рад, когда вижу столько молодых игроков. Кубарси, Эрик, Педри, но я не хочу сосредотачиваться только на этих трёх именах… Сегодня я сказал им, что это было самое трудное решение, которое я мог принять, — выбрать стартовый состав.

Как тренеру, мне всегда сложно. Нужно управлять игроками. Они хотят играть, и это понятно, но это сложно. В конце концов, ключевыми факторами стали отношение и менталитет. В начале сезона я говорил об эго, но всегда утверждал, что мы достигнем максимального результата. И я видел это на тренировках. У меня всегда есть это позитивное чувство, и мы всегда смотрим вперёд, а не назад. Мне нравится то, что я вижу. Меня поддерживают все, это семья.

Реакция на смерть отца в день игры

Утром, когда мама позвонила и сообщила мне о смерти отца, я подумал: скрывать ли это или объяснить. Решил: это же как семья, я хочу поделиться этим — и рассказал об этом. Я не забуду реакцию всех. Для меня они — семья, и я очень счастлив в этом великолепном клубе.

Именно поэтому я нахожусь в правильном месте, и вот почему мы все хотим остаться здесь, чтобы выйти на новый уровень. Знаю, что все хотят выиграть Лигу чемпионов, и мы попробуем снова.

Об объятиях и празднованиях с подбрасыванием в воздух после чемпионства

Это заставляет меня гордиться, и вы можете видеть, какая у нас связь. Я всегда думаю позитивно, и когда тренируешь такой клуб, как «Барса», всегда нужно выигрывать титулы. Мечтал об этом, это то, чего я хотел.

О тёплом приёме в клубе

Это невероятно. Я говорил об этом в прошлом сезоне, с первого контакта с президентом и Деку, а также когда приехал в город, все нас тепло встретили. Для меня это совершенно другая ситуация, чем раньше. Я рад и очень ценю это.