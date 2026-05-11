Арбелоа: «Знаем, что „Реал“ всегда возвращается»

Главный тренер «Реала» после поражения от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура Ла Лиги обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Сине-гранатовые» по итогам игры стали победителями чемпионата Испании. Чемпионский титул впервые в истории турнира был оформлен в Эль Класико.

«Реал» в нынешнем сезоне не смог выиграть ни одного трофея.

Мы не можем много говорить, потому что понимаем ваше разочарование, недовольство и неудовлетворённость этим сезоном. Единственное, что можем сделать, это работать, смотреть в будущее и учиться на всех ошибках, которые допустили в этом году. Знаем, что «Реал» всегда возвращается. Мы — команда, которая много раз падала и много раз поднималась, но сейчас я понимаю гнев, который может испытывать любой болельщик «Реала», так же как и мы. Это совершенно очевидно, и нужно работать, чтобы изменить ситуацию.