Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Арбелоа: «Знаем, что „Реал“ всегда возвращается»

сегодня, 10:27
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после поражения от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура Ла Лиги обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Сине-гранатовые» по итогам игры стали победителями чемпионата Испании. Чемпионский титул впервые в истории турнира был оформлен в Эль Класико.

«Реал» в нынешнем сезоне не смог выиграть ни одного трофея.

Мы не можем много говорить, потому что понимаем ваше разочарование, недовольство и неудовлетворённость этим сезоном. Единственное, что можем сделать, это работать, смотреть в будущее и учиться на всех ошибках, которые допустили в этом году. Знаем, что «Реал» всегда возвращается. Мы — команда, которая много раз падала и много раз поднималась, но сейчас я понимаю гнев, который может испытывать любой болельщик «Реала», так же как и мы. Это совершенно очевидно, и нужно работать, чтобы изменить ситуацию.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик думал, стоит ли рассказывать команде о смерти отца в день матча
Сегодня, 09:58
Флик: «Думаю, команда провела фантастический сезон»
Сегодня, 08:35
Артета: «Арбитр правильно отменил гол „Вест Хэма“ в наши ворота»
Вчера, 21:53
Гвардиола заявил, что наслаждается чемпионской гонкой в АПЛ
09 мая
Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2026
09 мая
Арбелоа: «Мбаппе пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться в „Реале“»
09 мая
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 13:01
В этом он мастер.. ☝️😄
Bombon
Bombon ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 12:31
За неустойкой. И, чем больше неустойка, тем чаще будет возвращаться.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:05
Вот интересно - когда Реал его выкинет, кто его приютит то? Он же бесхребетный, этакий Кэррик но с вылизанной бородкой и вяленьким характером, Майкл хотя бы послать может если опять снимут и в структуре клуба работать предложат, а вот Альвара навсегда останется старшим боллбоем
Nenash
Nenash
сегодня в 11:02
Мавр : Я тоже всегда возвращаюсь.. 🤭
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:49
Реал всегда возвращается ровно до тех пор пока он не не вернулся.
shur
shur
сегодня в 10:47
...где то в Перинеях :" Археологи Аууууууууууу! Тьфу ты, Реалушка,
ауууууууууууууууууууууууууууууууу,возвращайся!!!" =))
hnheudy6s5s4
hnheudy6s5s4
сегодня в 10:37
Но уже без тебя это на 100 %.
Mangur
Mangur
сегодня в 10:35
Реал до следующего года,досвидания.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 