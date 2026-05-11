Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыБеларусь. Высшая лига 2026

Тренер «МЛ Витебск» считает, что Дзюба и Кокорин могут усилить команду

сегодня, 10:56

Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев рассказал о возможном усилении команды.

28 апреля российский специалист возглавил белорусский клуб. До этого он покинул самарские «Крылья Советов».

Сопоставима ли по уровню новая команда с «Крыльями Советов»

Если в прошлом году можно было бы как-то сравнивать, то в этом году «Крылья» хорошо поработали на трансферном рынке и основательно продублировали состав. В этом плане в «Макслайне» ещё надо будет усилить состав и продублировать некоторые позиции, учитывая еврокубки. Мы это с руководителем обсуждаем.

Думаем над некоторыми позициями, ведём определённое общение. Возможно, кто-то, с кем я работал, появится у нас в команде. Посмотрим.

Не хотел ли пригласить Артёма Дзюбу, у которого истекает контракт с «Акроном», или Александра Кокорина (летом покинет кипрский «Арис»)

Если у них будет мотивация играть в чемпионате Беларуси, эти футболисты усилят нашу команду. Всё зависит от мотивации этих игроков. Но если бы у нас был такой вариант усиления, я бы его, конечно, рассмотрел.

Подписывайся в ВК
Все новости
Большие клубы пришли за главным талантом РПЛ. Батраков заинтересовал не только ПСЖ
29 апреляRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
Дивеев сообщил, что в отличных отношениях расстался с ЦСКА
24 апреля
В «Динамо» высказались о возможном отъезде Тюкавина в Европу
11 апреля
Испанец Мартинес готов летом рассмотреть предложения из России
08 апреля
Экс-спортивный директор «Спартака» назвал лучший несостоявшийся трансфер
31 марта
ОфициальноЭкс-игрок «Спартака» Маслов вернулся в «Чайку», которую покинул в феврале
06 марта
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:51
...белорусу Магомеду видней!!! =))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:12
"Если у них будет мотивация играть в чемпионате Беларуси..."
njuky23u6ef8
njuky23u6ef8 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:06
И новые кармашечки в новой раздевалочке!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:59
"Если у них будет мотивация играть в чемпионате Беларуси...)
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:33
смотря в чем усилить - в драке стенка на стенку стульями- несомненно. футбол -маловероятно. МЛ - очередной пшик, который очень надеюсь лопнет раньше чем БАТЭ. еще команд от букмекерских контор не хватало в чемпе. честностью спортивной аж разит от них.
Kongist
Kongist
сегодня в 11:33
Жаль МЛ Витебск, перспективы его не радужные.
ghqg673mt992
ghqg673mt992
сегодня в 11:27
Безусловно они помогут, но не с таким тренером.
drug01
drug01
сегодня в 11:02
Пусть берет они ему помогут!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 