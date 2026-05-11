Тренер «МЛ Витебск» считает, что Дзюба и Кокорин могут усилить команду

Главный тренер «МЛ Витебск» рассказал о возможном усилении команды.

28 апреля российский специалист возглавил белорусский клуб. До этого он покинул самарские «Крылья Советов».

Сопоставима ли по уровню новая команда с «Крыльями Советов»

Если в прошлом году можно было бы как-то сравнивать, то в этом году «Крылья» хорошо поработали на трансферном рынке и основательно продублировали состав. В этом плане в «Макслайне» ещё надо будет усилить состав и продублировать некоторые позиции, учитывая еврокубки. Мы это с руководителем обсуждаем.

Думаем над некоторыми позициями, ведём определённое общение. Возможно, кто-то, с кем я работал, появится у нас в команде. Посмотрим.

Не хотел ли пригласить Артёма Дзюбу, у которого истекает контракт с «Акроном», или Александра Кокорина (летом покинет кипрский «Арис»)

Если у них будет мотивация играть в чемпионате Беларуси, эти футболисты усилят нашу команду. Всё зависит от мотивации этих игроков. Но если бы у нас был такой вариант усиления, я бы его, конечно, рассмотрел.