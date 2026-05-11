АЕК под руководством Николича стал чемпионом Греции

сегодня, 11:19

АЕК обыграл «Панатинаикос» (2:1) в матче плей-офф Суперлиги Греции.

Клуб из Афин набрал 70 очков и за два тура до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате страны-2025/26. Чемпионский титул стал для команды 14-м в общей сложности, предыдущий был добыт в сезоне 2022/23.