АЕК обыграл «Панатинаикос» (2:1) в матче плей-офф Суперлиги Греции.
Клуб из Афин набрал 70 очков и за два тура до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате страны-2025/26. Чемпионский титул стал для команды 14-м в общей сложности, предыдущий был добыт в сезоне 2022/23.
Главным тренером АЕКа является Марко Николич. Ранее сербский специалист работал в московском «Локомотиве» и ЦСКА, с которым выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ по итогам прошлого сезона.
А ЦСКА пока в минусе, в поиске и в ... Недальновидность руководства во всей красе...