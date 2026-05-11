Греция. Суперлига 2025/2026

АЕК под руководством Николича стал чемпионом Греции

сегодня, 11:19

АЕК обыграл «Панатинаикос» (2:1) в матче плей-офф Суперлиги Греции.

Клуб из Афин набрал 70 очков и за два тура до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате страны-2025/26. Чемпионский титул стал для команды 14-м в общей сложности, предыдущий был добыт в сезоне 2022/23.

Главным тренером АЕКа является Марко Николич. Ранее сербский специалист работал в московском «Локомотиве» и ЦСКА, с которым выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

particular
particular ответ ДжонниIIJonni (раскрыть)
сегодня в 12:03
Суровая школа лютого беспредела РПЛ закаляет до поднебесного левела :)
Capral
сегодня в 12:02
Давно замечено, что системные тренеры чаще побеждают в различных турнирах. А Николич- именно системный тренер, исповедующий организованный, слаженный, пусть, и не очень привлекательный или поэтичный футбол. Не знаю уровень чемпионата Греции, но поздравлю тренера с победой, думаю- он её заслужил!
particular
сегодня в 12:02
Николич без суеты обрастает трофеями и статусом...
А ЦСКА пока в минусе, в поиске и в ... Недальновидность руководства во всей красе...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:45
Зачем кони его уволили? Теперь вообще без ничего остались...
ДжонниIIJonni
сегодня в 11:45, ред.
Николич в Греции, Станкович в Сербии, Эмери в Лиге Европы!... Куёт РПЛ тренеров-победителей! Давно знал, что Российский Футбол - не для слабаков и неженок. После него любой специалист уже не будет прежним!...
VeniaminS
сегодня в 11:44
Хорошо пошло у него значит в Греции !
2985tr6derx5
сегодня в 11:34
Николич отличный тренер, у нас таких не любят, на них деньги не сделаешь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ 4hvugapcxc56 (раскрыть)
сегодня в 11:29
На багаже Гинера Челестини офоршмачился, а Николич чемпионом Греции стал.
8e75k47eubya ответ 4hvugapcxc56 (раскрыть)
сегодня в 11:26
На багаже уголовника Гинера можно только мошенником стать.
4hvugapcxc56
сегодня в 11:24
На багаже Гинера выиграл лысый
j46fw52s9uqn
сегодня в 11:23
Николич несказанно рад, что убежал из такого клуба как цска, где ловить кроме 6-го места нечего.
