Сафонов в шутку облил тренера вратарей ПСЖ на скамейке запасных

сегодня, 12:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов во время матча 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0) облил водой тренера вратарей парижского клуба Борху Альвареса на скамейке запасных.

Российский футболист в шутку лил воду на представителя тренерского штаба команды. Испанский специалист не видел, откуда льётся вода и оборачивался, думая, что на него капает с крыши.

Запись с игры опубликовала супруга Сафонова Марина Кондратюк, подписав публикацию: «Мой на приколе. Рофлит».

Ворота парижан в прошедшей встрече защищал Ренато Марин.

Alex_67
сегодня в 13:28
И тут появилась жена.... Сдается мы о ней еще не раз услышим.
sf4jeymar863
сегодня в 13:21
Как бы его в шутку поливателем стадиона не назначили на пару месяцев
shur
сегодня в 12:56
".....облил водой тренера вратарей парижского клуба Борху !"
Теперь Бор будет зеленее, а Ху , это к урологу,сами понимаете....=))
Capral
сегодня в 12:47
Борзеет, чувак, зазнался. Раньше только лавку поливал водой, чтобы помыть после себя, а сейчас тренера вратарей............................................
Али Самаркандский
сегодня в 12:45
В лоб мячем не получил,за такую шутку?Олег Попов,блин
Гость
