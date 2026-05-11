Сафонов в шутку облил тренера вратарей ПСЖ на скамейке запасных

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов во время матча 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0) облил водой тренера вратарей парижского клуба Борху Альвареса на скамейке запасных.
Российский футболист в шутку лил воду на представителя тренерского штаба команды. Испанский специалист не видел, откуда льётся вода и оборачивался, думая, что на него капает с крыши.
Запись с игры опубликовала супруга Сафонова Марина Кондратюк, подписав публикацию: «Мой на приколе. Рофлит».
Ворота парижан в прошедшей встрече защищал Ренато Марин.
Теперь Бор будет зеленее, а Ху , это к урологу,сами понимаете....=))