Спортдир «Локо» о Галактионове: «Как из „Локомотива“ можно хотеть уйти?»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с будущим главного тренера команды Михаила Галактионова.
Ранее появились слухи о том, что Галактионов входит в список кандидатов на должность рулевого ЦСКА, впоследствии «железнодорожники» сделали в связи с этим официальное заявление.
Михаил Михайлович сам и ответил, и клуб ответил.
Нет ли опасений, что он покинет клуб
У него контракт три года ещё.
Уверен ли, что Галактионов останется тренером команды на следующий сезон
Никто не может быть уверен ни в чём.
Не говорил ли он, что хотел бы уйти
Как из «Локомотива» можно хотеть уйти?