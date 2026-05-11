Спортдир «Локо» о Галактионове: «Как из „Локомотива“ можно хотеть уйти?»

сегодня, 12:57

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с будущим главного тренера команды Михаила Галактионова.

Ранее появились слухи о том, что Галактионов входит в список кандидатов на должность рулевого ЦСКА, впоследствии «железнодорожники» сделали в связи с этим официальное заявление.

Михаил Михайлович сам и ответил, и клуб ответил.

Нет ли опасений, что он покинет клуб

У него контракт три года ещё.

Уверен ли, что Галактионов останется тренером команды на следующий сезон

Никто не может быть уверен ни в чём.

Не говорил ли он, что хотел бы уйти

Как из «Локомотива» можно хотеть уйти?

Bad Listener
сегодня в 13:01, ред.
Легко, спросите например у Глушенкова. В наше время желание давно превратилось в товар.
Гость
