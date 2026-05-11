Испания. Примера 2025/2026

Арбелоа о матче с «Барсой»: «Нам противостояла отличная команда»

сегодня, 13:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» на выезде, в котором мадридская команда потерпела поражение со счётом 0:2.

У нас возникли большие трудности слишком рано. Нам противостояла отличная команда, которая очень хороша, когда ведёт в счёте. Они умеют очень хорошо контролировать мяч, задействуя много игроков, и это слаженная команда, которая провела отличный матч. Жаль, что мы не реализовали ни один из своих моментов, даже при счёте 2:0, чтобы показать, что всё ещё можем оставаться в игре. Это была непростая ситуация для игроков, и я попросил их выкладываться на полную до самого конца, независимо от счёта, и именно это мы и пытались сделать.

AlkoZavrRex
сегодня в 16:29, ред.
С Валвом и без него Реал разные две команды. Отсутствие жадной лягухи наоборот делает сильней мадридцев.
Ruslik1982
сегодня в 14:53
проиграли и проиграли, делов то. уже много лет сенсация скорее что Реал обыграл Барселону, а не наоборот
shur
сегодня в 14:39, ред.
...Хватит! Достали, ребятушки! Сегодня,что - реквием по Мадриду!? Рано разошлись!!! Арбелоа уже с Алонсо в гольф давно играют на Камп Ноу...!!! Моуриньо пьёт пиво с Пересом! Зидан заново учит французский! Один Папа Карло спокоен и ждёт ЧМ! А вы всё туда же!
Drosmo
сегодня в 14:27
В Реале были разные тренеры, хорошие, и не очень, успешные и провальные, любимцы болельщиков, и те кого критиковали. Но вот таких, одновременно бездарных, глупых и гнилых я точно не помню. Настроить против себя всех болельщиков, вызвать к себе такую сильную антипатию за такой короткий период тренерства, это нужно ещё уметь.
Capral
сегодня в 13:45
Эта отличная команда- на фоне твоего жалкого и несчастного Реала. Но эту же отличную команду, Симеоне дважды выбивал из турниров в одном сезоне. И называя Барсу отличной командой, которая далека от совершенства, ты, в этом случае- максимально стараешься снять с себя ответственность за результат...
Nenash
сегодня в 13:43
