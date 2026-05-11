Арбелоа о матче с «Барсой»: «Нам противостояла отличная команда»

Главный тренер «Реала» прокомментировал матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» на выезде, в котором мадридская команда потерпела поражение со счётом 0:2.

У нас возникли большие трудности слишком рано. Нам противостояла отличная команда, которая очень хороша, когда ведёт в счёте. Они умеют очень хорошо контролировать мяч, задействуя много игроков, и это слаженная команда, которая провела отличный матч. Жаль, что мы не реализовали ни один из своих моментов, даже при счёте 2:0, чтобы показать, что всё ещё можем оставаться в игре. Это была непростая ситуация для игроков, и я попросил их выкладываться на полную до самого конца, независимо от счёта, и именно это мы и пытались сделать.