Адиев оценил уровень белорусского футбола

Главный тренер «МЛ Витебск» оценил уровень белорусского футбола.

Российский специалист возглавил клуб, который в прошлом году впервые стал чемпионом страны, 28 апреля. Ранее он тренировал в РПЛ «Крыльея Советов», «Химки», «Ахмат» и «Анжи».

Понятно, что он уступает Российской Премьер-Лиге в скоростях, в интенсивности. Но именно в белорусском футболе я поймал себя на мысли, что тут отсутствует VAR . Всегда был сторонником введения видеопросмотров, чтобы помочь судьям в принятии правильных решений, но здесь футбол совершенно другой, нет этих пауз. Это очень интересное ощущение. Да, есть определённые ошибки, но они «живые», ты их по ходу игры видишь, арбитры могут ошибиться и туда, и сюда. Плюс судьи тут дают играть в единоборствах, в которых сейчас в России сразу свистят за любое касание.

Более ли честное судейство в Беларуси

За две игры тяжело понять. Но на сегодняшний день у меня нет претензий к судьям, потому что они ошибались в обе стороны, это нормально. При этом грубых ошибок не было. Посмотрим, как будет дальше.