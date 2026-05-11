Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев оценил уровень белорусского футбола.
Российский специалист возглавил клуб, который в прошлом году впервые стал чемпионом страны, 28 апреля. Ранее он тренировал в РПЛ «Крыльея Советов», «Химки», «Ахмат» и «Анжи».
Понятно, что он уступает Российской Премьер-Лиге в скоростях, в интенсивности. Но именно в белорусском футболе я поймал себя на мысли, что тут отсутствует VAR. Всегда был сторонником введения видеопросмотров, чтобы помочь судьям в принятии правильных решений, но здесь футбол совершенно другой, нет этих пауз. Это очень интересное ощущение. Да, есть определённые ошибки, но они «живые», ты их по ходу игры видишь, арбитры могут ошибиться и туда, и сюда. Плюс судьи тут дают играть в единоборствах, в которых сейчас в России сразу свистят за любое касание.
Более ли честное судейство в Беларуси
За две игры тяжело понять. Но на сегодняшний день у меня нет претензий к судьям, потому что они ошибались в обе стороны, это нормально. При этом грубых ошибок не было. Посмотрим, как будет дальше.
Ну а кроме шуток ВАР ещё очень сырая технология и нововведение в правила, его ещё дорабатывать и дорабатывать по хорошему. Опять же одни трактовки сменились другими, теперь бы хоть кто то объяснил мне например как судьи на ВАР трактуют явную очевидную ошибку судьи в поле? Ведь правило как раз создавалось чтобы минимизировать количество пауз и просмотров, чтобы судьи на ВАР не цеплялись к каждому полумоменту и не устраивали трёхчасовой видеопросмотр, и какое то время даже кажется это работало как надо, но потом выверения миллиметровых офсайдов превратилось в выверения миллиметровых фолов, видимо не все поняли и с должной серьёзностью отнеслись к этому важнейшему на мой взгляд правилу. Так что сейчас действительно многие оценки не в пользу ВАР и мне лично тоже кажется что раньше футбол был лучше и разговоров о судействе было меньше в разы. Правила использования ВАР надо доносить до судей более конкретно и с объяснениями предназначения этих правил. Я бы и офсайды миллиметровые не выверял, а доверял первоначальным решениям судей в поле если зазор на глаз не больше половину бутсы.