Агент Батракова сообщил, что представитель ПСЖ должен прилететь в Москву

сегодня, 13:59

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о том, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш должен посетить Россию по вопросу перехода игрока во французский клуб.

Ранее о прибытии функционера после выступления ПСЖ в Лиге чемпионов сообщал инсайдер Иван Карпов.

У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом.

Ruslik1982
сегодня в 16:06
хотят из газпрома побольше денег вытянуть, выдумав истории про ПСЖ, вот и всего. в следующем году в Зените будет играть, типичная история РПЛ )
CCCP1922
сегодня в 15:31
В предметный интерес ПСЖ к Алексею поверю только тогда, когда увижу российского игрока на его презентации в офисе парижского клуба (или где подобные мероприятия проходят), подписывающим контракт на пять лет... Искренне желаю Батракову попасть в команду, которая борется за Лигу чемпионов — нынешний Локомотив он уже давно перерос.
Али Самаркандский
сегодня в 15:21
Удачи парню. ПСЖ не самый плохой клуб Европы.
Capral
сегодня в 15:19, ред.
Если информация соответствует действительности- интересно будет понаблюдать. Только вместо кого Батрак будет играть в ПСЖ, и кого он сейчас в состоянии отодвинуть? Ну а Локо показал вчера, что может и без Батракова обходиться- сыграли вполне прилично в центре поля, как будто и не было никогда, в команде Батракова...
Но пока не будет официального подтверждения говорить не о чем. Однако, даже перейдя в ПСЖ- еще не гарантия успеха...
112910415
сегодня в 15:03
и будет парню счастье !
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:52
Гаразд этот агент небылицы сочинять.
Romeo 777
сегодня в 14:40
Если правда, надо уезжать.
blitz
сегодня в 14:32
Лучше в ПСЖ чем без трофеев в Локо прозябать и скакать с 6 места на третье.
particular
сегодня в 14:32
Прогрев пошёл...
ha964etxrbs2
сегодня в 14:21
Очередное введение в заблуждение футбольных болельщиков.
lotsman
сегодня в 14:16
Ну если информация от Ивана Карпова, то это ещё не значит что так оно и будет.)
Bad Listener
сегодня в 14:15, ред.
Ну кстати у Энрике он может и вырастет из мальчишки в футболиста, в РПЛ звезда его точно не долго прогорит, по мне так уже тускнеет потихоньку, нет у нас тренера способного такую дисциплину человеку привить чтобы тот рос и взрослел не переставая. Даже хуже, клуба нет такого который способен такого тренера нанять. а сами наши футболисты детишки застрявшие в пубертате.
jwh5863nu5st
сегодня в 14:13
Неужели ПСЖ нужен захаряноподобный игрок.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:09
ПСЖ становится российским клубом...
