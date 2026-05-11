Агент Батракова сообщил, что представитель ПСЖ должен прилететь в Москву

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о том, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш должен посетить Россию по вопросу перехода игрока во французский клуб.
Ранее о прибытии функционера после выступления ПСЖ в Лиге чемпионов сообщал инсайдер Иван Карпов.
У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом.
Но пока не будет официального подтверждения говорить не о чем. Однако, даже перейдя в ПСЖ- еще не гарантия успеха...