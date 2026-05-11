Ульянов боится повторения истории с Бариновым в ситуации с Воробьёвым

сегодня, 14:21

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался на тему переговоров о продлении контракта с нападающим Дмитрием Воробьёвым и сравнил ситуацию с той, которая была у бывшего капитана клуба Дмитрия Баринова.

Баринов покинул «железнодорожников» в зимнее трансферное окно и перешёл в ЦСКА. Соглашение полузащитника истекало летом. Стороны не смогли договориться о его продлении.

У Воробьёва ещё год контракта. Переговоры ведутся. Никто из них не выходил.

Не боится ли, что может повториться история с Бариновым

Честно, боюсь. Но что делать?

Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:25
Локомотив должен понимать, каких игроков можно продавать а каких лучше придержать...
112910415
сегодня в 15:01
а ведь повторится история !
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 14:47
Такое ощущение что ЦСКА гораздо богаче Локомотива. На самом деле бюджеты почти одинаковые, а спонсор у Локомотива вечный и стабильный. Если какой-то Воробьев хочет много денег всегда найдется молодой и талантливый на его место. В той же академии каждый год хотя бы один подходит в основной состав.
blitz
сегодня в 14:29
Непрофессиональное какое-то руководство в Локо.
Баринова потеряли, остались без трофеев, теперь ещё с Воробьевым на те же грабли.
t9cfrtw24p8z
сегодня в 14:27
Неужели и Воробьев в цска собрался на шестое место?
hmsacxx5nm59
сегодня в 14:24
Надо как-то договариваться
Гость
