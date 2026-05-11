Ульянов боится повторения истории с Бариновым в ситуации с Воробьёвым

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался на тему переговоров о продлении контракта с нападающим Дмитрием Воробьёвым и сравнил ситуацию с той, которая была у бывшего капитана клуба Дмитрия Баринова.
Баринов покинул «железнодорожников» в зимнее трансферное окно и перешёл в ЦСКА. Соглашение полузащитника истекало летом. Стороны не смогли договориться о его продлении.
У Воробьёва ещё год контракта. Переговоры ведутся. Никто из них не выходил.
Не боится ли, что может повториться история с Бариновым
Честно, боюсь. Но что делать?
Баринова потеряли, остались без трофеев, теперь ещё с Воробьевым на те же грабли.