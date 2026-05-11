Ульянов боится повторения истории с Бариновым в ситуации с Воробьёвым

сегодня, 14:21

Спортивный директор московского «Локомотива» высказался на тему переговоров о продлении контракта с нападающим и сравнил ситуацию с той, которая была у бывшего капитана клуба .

Баринов покинул «железнодорожников» в зимнее трансферное окно и перешёл в ЦСКА . Соглашение полузащитника истекало летом. Стороны не смогли договориться о его продлении.