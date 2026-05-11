Игрок «Балтики» потерял зуб во встрече с «Локо». Его могут вставить сегодня

1778507905

сегодня, 16:58

Главный тренер «Балтики» сообщил, что нападающему клуба могут уже 11 мая вставить зуб, который он потерял в Москве в матче с «Локомотивом» (0:1).

На 32‑й минуте бразилец после подката со стороны Лукаса Фасона получил удар в лицо и упал на газон. В этом моменте игрок калининградской команды лишился зуба.