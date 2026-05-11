ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН»

сегодня, 17:17

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 2:1.

Даниил Лесовой вывел хозяев вперед на 44-й минуте. Данила Козлов на 88-й и Имран Фиров на 90-й забили голы «армейцев».