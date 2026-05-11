ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН»

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 2:1.
Даниил Лесовой вывел хозяев вперед на 44-й минуте. Данила Козлов на 88-й и Имран Фиров на 90-й забили голы «армейцев».
ЦСКА набрал 48 очков и вышел на 4-е место. «Пари НН» с 22 очками идет предпоследним.
Всё остальное совсем не радует и не обнадёживает…
С победой...
Команда без центра поля, без опорной зоны, без ЦЗ, да, и, откровенно говоря- без продуманной атаки. Дыры космические в центре поля, постоянные выбегания соперника и обострения, даже, от убогих Лесового и особенно Грулева. Ни организации игры, ни тем более игровой дисциплины, в игре ЦСКА нет. Понравился только Тороп. Его конфликт с Жоао Виктором- видимо, те руины, оставленные после себя Челестини...
Нижний очень понравился, особенно во 2-м тайме, понравился, даже своей позиционной атакой, не говоря уже про контр атакующий футбол. Но первый гол ЦСКА- вратарский, второй- общая неразбериха в своей штрафной. С полным основанием могу назвать победу ЦСКА- счастливым отскоком. И всё же, победителей не судят, а значит- ЦСКА с победой, которая, оставила очень много вопросов...............................