ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН»

сегодня, 17:17
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 2:1.

Даниил Лесовой вывел хозяев вперед на 44-й минуте. Данила Козлов на 88-й и Имран Фиров на 90-й забили голы «армейцев».

ЦСКА набрал 48 очков и вышел на 4-е место. «Пари НН» с 22 очками идет предпоследним.

lotsman
сегодня в 19:00
Хорошо сработали молодые Армейцы. Бальзам на сердце когда играют талантливые ребятишки. Хоть и не в Зените, но всё равно свои, российские.
Red blu
сегодня в 18:48, ред.
Фирова с почином, как и Козлова. Замены наконец-то сработали. 18-летний Фиров оформил гол плюс пас в дебютном матче РПЛ
112910415
сегодня в 18:48
красота!
Красно Синий воин
сегодня в 18:42, ред.
Поздравляю Игдисамова, он не заслужил проиграть, из-за того, что ему досталась убитая физически и психологически команда. Доверил своим молодым игрокам. И они не подвели.
112910415
сегодня в 18:13
прям чудеса !
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:01
Наверное впервые в этом сезоне в РПЛ в одной команде ЦСКА на поле были сразу три футболиста 18 лет. Это Данилов, Фиров и Воронов. Ясно, что в такой ситуации тренер ЦСКА не мог планировать перелом в игре. А пацаны завелись и выиграли. Здесь некоторые пишут о договорняке. Ребята , как это возможно, если ЦСКА уже ничего не нужно, а НН кровь из носу нужна была победа. Кто с кем в такой ситуации мог договориться и о чем?
shlomo
сегодня в 17:42
Как можно было отдать выигрышный матч за 2 минуты армейским юнцам? Все катилось к тому, что Пари НН забьет второй и получит преимущество перед махачкалинским Динамо, но безобразная игра в обороне и тотальная расслабленность привела к тому, что красно-синие на ровном месте набрали 3 очка и догнали Спартак.
Глеб Чорный
сегодня в 17:42
Этот матч выглядел как договорняк чистой воды) ЦСКА ничего не нужно... во втором тайме тренер ЦСКА ещё и молодёж выпустил пачкой, в итоге эта молодёжь забивает 2 гола на послених минутах)) и по сути отправляет Нижний Новгород в ФНЛ)) я такого давно не припомню
derrik2000
сегодня в 17:35, ред.
А НАД стадионом после финального свистка судьи появилось большое облако с образом Юрана, который кричал: "Карма! КАРМА!!!" ))
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:34
Зачем же так серьезно анализировать матч, в котором одной команде было не нужно ничего. Не случайно замена сразу трех в начале второго тайма на зеленую молодежь. Пацаны просто выбежали поиграть в футбол и на публике просто все забыли, что говорил тренер. И про тактику и про места на поле и вообще про все. А другая команда, которой было нужно все не сумела этим воспользоваться из-за недостатка мастерства. Не забываем, что футбол это игра. Одни играли, а другие бились. Выиграли те, кто не бились , а вышли порезвиться. Я со смехом и игру смотрел и комментарии читаю.
AlkoZavrRex
сегодня в 17:33, ред.
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 17:31
    Браво Тренер !
    Доверился своим молодым и они не подвеяли,
    Спасибо за победу!!!
    nbmsqx69d7r4
    сегодня в 17:31
    Чисто договорный матч, а не волевая победа.
    kb99pakszawb
    сегодня в 17:29
    Странная игра, Пари долбил весь матч цска, а в конце еще и проиграли.
    Capral
    сегодня в 17:28
    Могу понять Гаранина- полностью переигрывать соперника во 2-м тайме и проиграть- очень обидно, особенно тогда, когда судьба команды решается на финише сезона... Да простят меня болельщики ЦСКА, но это, не столько их победа, сколько поражение Нижнего. Конечно можно похвалить армейцев за жажду борьбы и волю к победе, но игра ЦСКА- это ужас!!!

    Команда без центра поля, без опорной зоны, без ЦЗ, да, и, откровенно говоря- без продуманной атаки. Дыры космические в центре поля, постоянные выбегания соперника и обострения, даже, от убогих Лесового и особенно Грулева. Ни организации игры, ни тем более игровой дисциплины, в игре ЦСКА нет. Понравился только Тороп. Его конфликт с Жоао Виктором- видимо, те руины, оставленные после себя Челестини...

    Нижний очень понравился, особенно во 2-м тайме, понравился, даже своей позиционной атакой, не говоря уже про контр атакующий футбол. Но первый гол ЦСКА- вратарский, второй- общая неразбериха в своей штрафной. С полным основанием могу назвать победу ЦСКА- счастливым отскоком. И всё же, победителей не судят, а значит- ЦСКА с победой, которая, оставила очень много вопросов...............................
    Red blu
    сегодня в 17:27
    Тороп сегодня был хорошь, молодец достойная замена нашей легенде. Игорю.
    cska1948
    сегодня в 17:27
    Я об этом и говорю.
    SHMEL
    сегодня в 17:27
    В целом игра ужасная в исполнении ЦСКА, но концовка просто феноменальная! Если наша многочисленная молодежь сыграется, то это будет команда на долгие годы.
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:26
    Володя, не принимай всерьез этот матч. Одной команде было нужно все, а другой почти ничего. Вот и такая игра.
    Анатолий Гуськов
    сегодня в 17:26
    Говорят, что игра забудется, а счёт останется. Но, думаю, армейцам этот матч запомнится надолго.
    cska1948
    сегодня в 17:26
    По этой игре сложилось впечатление, что после вылета из кубка для основы ЦСКА сезон закончился. Появился шанс проявить себя у моложёжи.
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:24
    С учетом того, что Рубин не подарок, ЦСКА теперь фаворит в борьбе за деревянные медали, которые с давних времен дают за 4 место..
    22u99gcmba9w
    сегодня в 17:24
    Этим матчем должна заняться прокуратура, однозначно.
    oFANATo
    сегодня в 17:24, ред.
    Армейская молодежь зарешала......за две минуты два гола!
    cska1948
    сегодня в 17:23
    И всё равно, несмотря на победу, впечатление от игры команды удручающее.
    По моментам Пари НН должен был побеждать с РАЗГРОМНЫМ счётом.
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:22
    А разве Миллер и Федун сидели? Я не в курсе.
    Futurista
    сегодня в 17:21
    Багаж Челестини ))...
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:21
    Пожалуй этот матч - это режиссерская постановка, а не футбол. Было все. И настоящая стычка вратаря Торопа со своим защитником, и игра в поддавки со стороны ЦСКА почти весь второй тайм, и сумасшедшая развязка, когда два пацана из молодежки за 1 минуту забили два гола. В настоящем футболе так не бывает. Шутка! Но повеселили...
    43r297g3gmra
    сегодня в 17:21
    Сколько уголовник заплатил Пари за такой антифутбол?
    Red blu
    сегодня в 17:19
    С волевой победой ЦСКА!
    Гость
