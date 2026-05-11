Игдисамов похвалил ЦСКА за проявленный характер

Временный тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу 2:1 над «Пари НН» в 29-м туре РПЛ . Москвичи забили решающие голы на 88-й и 90-й минуте.

Я не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас, мы создавали моменты, двигали мяч. Во втором тайме игра открылась, сопернику стало легче. Перевернули игру за счёт обновления передней линии, игры на флангах, начали насыщать штрафную. Ребята проявили характер. Славка [Тороп] держал нас в игре, сделал несколько ключевых спасений.