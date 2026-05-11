УЕФА назвал арбитра, который обслужит финал Лиги чемпионов

сегодня, 18:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал30.05.2026 в 19:00 Не начался

УЕФА объявил судейские назначения на финалы еврокубков сезона.

Главным арбитром финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая в Будапеште, станет немец Даниэль Зиберт. Роль резервного судьи доверена швейцарцу Сандро Шереру.

Финальный матч Лиги Европы 20 мая в Стамбуле обслужит француз Франсуа Летексье, а резервным арбитром назначен испанец Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

На финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге будет работать бригада арбитров во главе с итальянцем Маурицио Мариани. Резервным судьёй назначен швед Гленн Нюберг.

Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 18:43
Понятно Зиберт будет помогать Арсеналу....и мстить за Баварию

В финале ЛЧ ставлю на победу ПСЖ.........просто не верю в Арсенал и все.

В финале ЛЕ ставлю на Астон Виллу........этот турнир для Эмери.

В финале ЛК ставлю на Кристал Пэлас..........Гласнер умеет побеждать.......
