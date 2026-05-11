Талалаев объяснил решение отпустить Андраде в другой клуб

Наставник «Балтики» прокомментировал ситуацию с трансфером защитника , который, как ожидается, летом сменит команду.

Мы приняли решение месяц назад, когда пришли запросы по нему. Поняли, что будет целесообразно прощаться. У него нет внутренней мотивации становиться лучше. А это главный критерий того, может футболист оставаться в «Балтике» или нет.

При этом я против продажи любого футболиста. Для меня коллектив должен формироваться, только добавляя туда. Футболисты должны выпадать, только если не совпадают с нами.

Понятно, что клубы, которые растут и только претендуют на то, чтобы становиться топами, вынуждены продавать игроков, когда тем делают предложения с зарплатой в два‑три раза больше, чем нынешняя. Случай ли это Андраде? Думаю, что да.