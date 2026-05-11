Талалаев объяснил решение отпустить Андраде в другой клуб

сегодня, 19:30

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ситуацию с трансфером защитника Кевина Андраде, который, как ожидается, летом сменит команду.

Мы приняли решение месяц назад, когда пришли запросы по нему. Поняли, что будет целесообразно прощаться. У него нет внутренней мотивации становиться лучше. А это главный критерий того, может футболист оставаться в «Балтике» или нет.

При этом я против продажи любого футболиста. Для меня коллектив должен формироваться, только добавляя туда. Футболисты должны выпадать, только если не совпадают с нами.

Понятно, что клубы, которые растут и только претендуют на то, чтобы становиться топами, вынуждены продавать игроков, когда тем делают предложения с зарплатой в два‑три раза больше, чем нынешняя. Случай ли это Андраде? Думаю, что да.

Все комментарии
25процентный клоун
сегодня в 21:05
Лучший тренер рпл может позволить отпустить даже самого ценного игрока
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:00
Варианты из СМИ. Локо, Цска
Capral
сегодня в 20:06
А куда же он уходит?
zgdrkgsjnf9e
сегодня в 19:44, ред.
Разберут Балтику скоро, как разбирают Оренбург, Крылья Советов и другие не московские клубы.
