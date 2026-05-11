Защитник «Реала» Менди перенёс операцию

Защитник успешно перенёс операцию после недавней травмы, сообщает мадридский «Реал».

При этом, по информации источников, близких к футболисту, Менди не рассматривает вариант завершения карьеры, несмотря на появившиеся в испанских СМИ сообщения.

В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в 9 матчах.