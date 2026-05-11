Назначение Моуриньо в «Реал» зависит от личного решения Переса

Несмотря на публичные заявления, тренер Жозе Моуриньо, его представители и «Реал» уже несколько недель ведут прямые переговоры о возвращении португальского специалиста в мадридский клуб.
По информации источников, обсуждения продолжаются и в ближайшее время состоятся новые контакты. Возвращение Моуриньо считается вполне реальным вариантом.
Окончательное решение остаётся за президентом клуба Флорентино Пересом.
Но, есть один плюс в его назначении.. В Реале капризные детки, и для него не существует авторитета в команде, он главный