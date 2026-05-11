Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2025/2026

Назначение Моуриньо в «Реал» зависит от личного решения Переса

сегодня, 19:43

Несмотря на публичные заявления, тренер Жозе Моуриньо, его представители и «Реал» уже несколько недель ведут прямые переговоры о возвращении португальского специалиста в мадридский клуб.

По информации источников, обсуждения продолжаются и в ближайшее время состоятся новые контакты. Возвращение Моуриньо считается вполне реальным вариантом.

Окончательное решение остаётся за президентом клуба Флорентино Пересом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алонсо близок ко второй ошибке подряд. Легендарный хавбек «Ливерпуля» готов работать на «Челси»
Вчера, 14:57Roman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии6
Жозе Моуриньо заявил, что не ведёт переговоров с «Реалом»
Вчера, 13:58
СлухиХаби Алонсо провёл встречу с руководством «Челси»
09 мая
Тяжёлый выбор для «Ромы». Перестройка идёт тяжело, предстоит решить судьбу Гасперини
09 маяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии1
Слухи«Реал» начал прямые переговоры с Моуриньо
08 мая
СлухиМоуриньо готов вернуться в «Реал» на фоне внутреннего кризиса в клубе
07 мая
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:23
Как болельщик Реала , не очень хотелось бы увидеть Моуринью в Реале.
Но, есть один плюс в его назначении.. В Реале капризные детки, и для него не существует авторитета в команде, он главный
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:10
Очень хочется тренерский Реал
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:44
Накоец то Перес обратил вниманее на норм тренера с именем. Маур это тот кто нужен Реалу. Он приведет Реал у успеху!!
Drosmo
Drosmo
сегодня в 20:44
Ох, эти личные решения Переса... Сколько уже болельщики от этих решений натерпелись, а тому как с гуся вода. Сам начудит, сам потом кого-то в этом обвинит, сам придумает очередную глупость. Главное, что сам дедушка Фло никогда и ни в чём не виноват, просто априори не может быть виноват.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 20:11
Всё уже Перес решил, заберёт он Моуриньо в Реал.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:59
И немаловажно ещё мнение Мбаппе и Винисиуса….
AzzY
AzzY
сегодня в 19:53
Мыльная опера с Особенным в главной роли... Новый сезон )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 