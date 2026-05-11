Месси попал в предварительный состав Аргентины на ЧМ-2026

вчера, 21:07

Нападающий Лионель Месси включён в предварительный состав сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира.

В последние месяцы активно обсуждалось, сыграет ли 38-летний форвард на мировом первенстве 2026 года. Однако главный тренер аргентинцев Лионель Скалони включил Месси в расширенную заявку команды.

В список из 55 футболистов вошло большинство игроков, завоевавших титул чемпионов мира в 2022 году, а также несколько новых имён.

Одним из самых заметных отсутствующих в составе стал форвард Пауло Дибала из «Ромы», на счету которого 40 матчей за национальную команду.

Nenash
вчера в 22:52
ЧМ не может быть без главной фигуры в футболе.. Впрочем, сам Месси ещё не решил..
shur
вчера в 22:42
...хотеть не вредно...!
25процентный клоун
вчера в 22:21
Хочу Германия Аргентина 10-0 .
пентатрик Олисе и Мусиалы
Agamaga005
вчера в 21:56
Месси ещё в форме, он обязательно должен быть на поле. Пожелаю ему ещё раз выиграть ЧМ.
shur
вчера в 21:53
...Настал момент прощания с Гигантом!
Ну ростом Он не вышел,мал!
По сути Месси был всегда из лучших!
А для кого то до сих пор Он идеал!!!
Споёт Он ода свою лучшую сейчас?
Иль снова пешеходом будет в тот же час?
Ответит время в неурочный час!
Мы понимаем это всё в последний раз!!!
(....Я без подленьких намёков на здоровье Лео!)
lazzioll
вчера в 21:50
опять куча молодых талантов типа Нико Паса, Мантастуоно или Эччевери лососнет тунца, зато пешеходный скоморох будет бродить по полю со скоростью похмелившегося с бодуна безногого сантехника.))
a6dbzwjwzjt6
вчера в 21:50
Стоит пожелать Месси только побед.
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:19
Как же без него на Чемпионате?...
Гость
