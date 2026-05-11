Месси попал в предварительный состав Аргентины на ЧМ-2026

вчера, 21:07

Нападающий включён в предварительный состав сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира.

В последние месяцы активно обсуждалось, сыграет ли 38-летний форвард на мировом первенстве 2026 года. Однако главный тренер аргентинцев Лионель Скалони включил Месси в расширенную заявку команды.

В список из 55 футболистов вошло большинство игроков, завоевавших титул чемпионов мира в 2022 году, а также несколько новых имён.

Одним из самых заметных отсутствующих в составе стал форвард Пауло Дибала из «Ромы», на счету которого 40 матчей за национальную команду.