Месси попал в предварительный состав Аргентины на ЧМ-2026

Нападающий Лионель Месси включён в предварительный состав сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира.
В последние месяцы активно обсуждалось, сыграет ли 38-летний форвард на мировом первенстве 2026 года. Однако главный тренер аргентинцев Лионель Скалони включил Месси в расширенную заявку команды.
В список из 55 футболистов вошло большинство игроков, завоевавших титул чемпионов мира в 2022 году, а также несколько новых имён.
Одним из самых заметных отсутствующих в составе стал форвард Пауло Дибала из «Ромы», на счету которого 40 матчей за национальную команду.
Ну ростом Он не вышел,мал!
По сути Месси был всегда из лучших!
А для кого то до сих пор Он идеал!!!
Споёт Он ода свою лучшую сейчас?
Иль снова пешеходом будет в тот же час?
Ответит время в неурочный час!
Мы понимаем это всё в последний раз!!!
(....Я без подленьких намёков на здоровье Лео!)