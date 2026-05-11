«Краснодар» проиграл «Динамо». «Зенит» остался лидером РПЛ за тур до конца

вчера, 22:05

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» победило «Краснодар» со счетом 2:1.

Диего вывел «Краснодар» вперед на 33-й минуте. Константин Тюкавин сравнял на 48-й. На 90+3-й Иван Сергеев забил решающий гол.

«Быки» упустили шанс обойти «Зенит» и остались на 2-м месте с 63 очками за тур до конца чемпионата. У «Зенита» 65 очков. «Динамо» набрало 42 очка и догнало идущий 7-м «Рубин».