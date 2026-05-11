«Краснодар» проиграл «Динамо». «Зенит» остался лидером РПЛ за тур до конца

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» победило «Краснодар» со счетом 2:1.
Диего вывел «Краснодар» вперед на 33-й минуте. Константин Тюкавин сравнял на 48-й. На 90+3-й Иван Сергеев забил решающий гол.
«Быки» упустили шанс обойти «Зенит» и остались на 2-м месте с 63 очками за тур до конца чемпионата. У «Зенита» 65 очков. «Динамо» набрало 42 очка и догнало идущий 7-м «Рубин».
Кривцов не может играть за всю команду на каждом участке поля. Следует заметить, что обе команды играли без центра поля, что говорит о недостаточной организованности в игре и отсутствии баланса между опорной зоной и центром поля... Ожидаемо было, что сегодня Краснодар потеряет очки, слишком велико напряжение, а впереди еще и финал. Кордоба на сегодня не является уже той грозной силой, которой был раньше, что во многом обусловлено слабой игрой Сперцяна.
Так или иначе, но, видимо чемпионами Краснодару в этом сезоне уже не быть. Спасибо команде за сезон и пожелаю, чтобы быки, как можно быстрей отошли от сегодняшней неудачи и во все оружие подошли к финалу со Спартаком. Не вешать нос, набраться сил, не всегда получается мобилизоваться и выдать полноценный сезон- это спорт.
По игре.
Помимо травмированного Рубенса, сегодня в старте отсутствовал и Фомин.
И мы опять имели заметные проблемы в центре поля. У Фомы хватает недостатков,
но без него борьба за середину Динамо обычно не удаётся. Как остроумно заметил
Илья Казаков, "Отсутствие Фомина ощущается острее, чем его присутствие"..))
Вообще, неуверенная игра в центре поля становится визитной карточкой Динамо
в матчах именно против Краснодара, отчего этим матчи становятся похожими
один на другой. Проигрыш центра влечёт голодание линии атаки и шансы на очки
дежурно улетучиваются.
Сегодняшний матч, в сущности, исключением не был, но многое изменили Ушастик
и Костя, соорудившие первый гол, очень породистый, настоящий гол наконечника.
Я уж и забывать начал, как выглядят голы Динамо в ворота Краснодара..)
Парадоксальными казались и замены Бителло с Тюкавиным, выглядевшие необоснованнными. Чем руководствовался ТШ Динамо, производя их? Может чуйкой? И ведь замены сработали, хотя поначалу, после ухода обоих ключевых игроков от команды ничего не осталось и, казалось, Краснодар вот-вот дожмёт.
Но на последнем рубеже у Динамо был Лунёв, проведший, наверное, свой лучший матч за Динамо с момента прихода в команду.
Что ж, матч престижа Динамо удался, во всяком случае по результату.
Краснодарские, вероятно, проклинают нас, но что поделать, спорт есть спорт.
СораДников- с победой, турнирно ничтожной, но такой ценной с точки зрения
престижа и характера, за что команде сердечная благодарность.
Краснодарским- не унывать и не обижаться, мы же не обиделись два года назад..)