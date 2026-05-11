«Краснодар» проиграл «Динамо». «Зенит» остался лидером РПЛ за тур до конца

вчера, 22:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» победило «Краснодар» со счетом 2:1.

Диего вывел «Краснодар» вперед на 33-й минуте. Константин Тюкавин сравнял на 48-й. На 90+3-й Иван Сергеев забил решающий гол.

«Быки» упустили шанс обойти «Зенит» и остались на 2-м месте с 63 очками за тур до конца чемпионата. У «Зенита» 65 очков. «Динамо» набрало 42 очка и догнало идущий 7-м «Рубин».

Источник: soccer.ru Фото: ФК Краснодар
Anton 866
сегодня в 00:06
Меняем 5 клонов Соболева за возвращение Сергеева. В комплекте с Соболевыми прилагаются очки для плавания, и аквапарк для проживания 5 ти дельфинов. Также за отдельную плату предлагаем кошачий лоток, тк вне аквариума Соболевы часто 41ются на футбольных полях.
Алый Ляляксей
сегодня в 00:03
да кордобу с днюхою 👍🙂 сперцян тож. молодчинка. норм. голевой отдал с навеса штрафного.
CCCP1922
вчера в 23:57
Краснодар очень тяжело играл последние матчи.
Jeck Denielse
вчера в 23:44
Редкий случай.....
Все 4 московские команды выиграли в туре....
Наши поздравления !!!!!
Capral
вчера в 23:42
Последние два слова- точно в девятку.)))
Алый Ляляксей
вчера в 23:40
ну дык Динамо это команда любимчики зенита оно и ясно всё стало. как и оренбург) 2 газовых трубы) надо было и за потеряный кубок выложиться и зениту помочь.
Алый Ляляксей
вчера в 23:36
можна было просто перебросить щёчкой постараться. я не знаю зачем боссели стал лупить во всю дурь прямо во вратаря🤦🫤😄
Алый Ляляксей
вчера в 23:33
можн. последние игры смареть локомотива. или ахмата , акрона. у мя папа болеет за локомотив😊😄 там вот даже не знаю кто договорился договорняком уже идти на стыки или крылья или акрон😊😁 соседи как грица договоряться... я думаю крылья пойдут на стыки они побоевитестее в стыках.
Capral
вчера в 23:20, ред.
Чтобы сушить игру надо как минимум владеть центром поля. Нужен человек, умеющий держать мяч. У Краснодара космическая дыра в центре поля, а человек, умеющий её сушить, подержать мяч или взорвать игру, давно уже ничего не показывает. Ну и Краснодар не та команда, чтобы сушить игру- это не Рубин, эта команда ищет себя в атаке, как и Спартак. Даже такой опытный сушитель как Симеоне разучился сушить игру, хотя не так давно, он делал это лучше других...
Gotlib
вчера в 23:07
"Глеб Егорыч" - знатный любитель злоупотреблять дизлайками. 😁
Sergo81
вчера в 23:03
Посмотрел после матча интервью Лунева, сразу понятно, что не за деньги играли, а долг возвращали чемпионский Краснодару. Его всего аж трясёт, долг вернули.
Жорж Милославский
вчера в 23:02, ред.
У Динамо и без гонораров была мотивация насолить Краснодару, чушь не пишите!
PATRIOT1965
вчера в 23:01
Боселли поспешил,было у него еще время для маневра,мог слегка влево пойти и пробить,не хватило хладнокровия.
trudogolik
вчера в 22:59
Краснодар имеет мало опыта, реально было просто засушить игру и добиться нужного результата, так обычно играют команды, которые уверены в своих силах и мастерстве. Нужен был постоянный контроль мяча и ожидание момента для гола. После забитого мяча Краснодару надо было не давать играть Динамо.
derrik2000
вчера в 22:59
То-то и плохо, что упустили быки одного "зайца".
Для нас, спартачей, плохо.
Но, с другой стороны, в финале Кубка России - ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!
PATRIOT1965
вчера в 22:58
Динамо с победой!!!! Было у меня такое ожидание,что быки не станут чемпионами в этом сезоне.Но хочется отметить конечно судейскую бригаду еще.Справились на 90 процентов.Молодцы!!!Краснодару и болельщикам не унывать,это футбол,он не предсказуем,за это и любим.Сегодня сложилось так.
Sergo81
вчера в 22:57
Собирались же РПЛ в Бразилии показывать. Вот Роналдо бы офигел от выхода один на один. Для него дело принципа было в таких моментах обыграть и закатить мяч в ворота
Lobo77
вчера в 22:56, ред.
Наговариваете вы на нашу семью, Глеб Егорыч.
Полегче на поворотах, приятель
Lobo77
вчера в 22:54, ред.
Жалобу нажал случайно. Отмените пж.
Lobo77
вчера в 22:52
Все про&рали.
Кроме чести!
Коррида состоялась!
С победой!
За позапрошлый год месть состоялась.
И главное, Динамо забив гол не сели охранять результат и отобранные два очка. А продолжали лезть в атаку рискуя и привозя в свои. Но везение наконец было на нашей стороне.
Лунь Красава! Каррерас и Тюкавин - какой взрослый гол!
Сергеев - борозду не испортил.
Слишком многое было до этого матча между Динамо и Краснодаром.
Соратников с победой.
Sergo81
вчера в 22:52
Я даже посмотрел, кто эту шутку оценил)), это же шутка? )), не забить один на один и не забить в пустые ворота тождественно равны))
Sergo81
вчера в 22:45
Понятно, что Лунёв, а не Агкацев. И ещё четверо сзади в полосатых костюмах))
Сергей Иванов 14
вчера в 22:44
тоже этот вопрос, вроде и радость есть, и вроде вот оно уже близко. НО! это не заслуга Семака, это как то вопреки)
Leningrad 84
вчера в 22:39
В день 30-летия!
Boxert
вчера в 22:39
Динамо с победой, играли рационально и своего добились.
Leningrad 84
вчера в 22:38
Везет сильнейшим!
2grdr2cv38yf
вчера в 22:36
Расстроил Кордобу в его день рождения Сергеев в свой день рождения.
25процентный клоун
вчера в 22:35
Там Лунев был, а не один))
goalaktika
вчера в 22:35, ред.
Эпизод с Боселли с выходом один на один решил исход игры. Возможно даже чемпионства... Зенит своего точно не отпустит
Capral
вчера в 22:34
Опять по ходу плазма поломалась, и так всегда...
