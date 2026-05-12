Гильермо Очоа объявил о последнем сборе в сборной Мексики

Вратарь сборной Мексики и АЕЛа рассказал о том, что сбор национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года будет последним в его игровой карьере.

Надевать эту футболку снова никогда не было обыденностью. Это была привилегия.

Сегодня начинается мой последний тренировочный сбор.

Но на этот раз я смотрю на него по-другому. С более полным сердцем, большим количеством шрамов, воспоминаний. И той же надеждой, что и у того мальчика, который когда-то мечтал защищать этот герб.

Я пережил невероятные ночи, вечные стадионы, гимны, которые до сих пор вызывают у меня дрожь, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь. И всё же, каждый раз, когда зовёт Мексика, что-то внутри меня начинает работать заново.

Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время.

Я дома. Со своей сборной. И пока есть возможность бороться за эту страну, моя душа будет там в первую очередь.

На пути к чемпионату мира 2026 года.