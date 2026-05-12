Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыЧемпионат мира 2026

Гильермо Очоа объявил о последнем сборе в сборной Мексики

вчера, 08:38

Вратарь сборной Мексики и АЕЛа Гильермо Очоа рассказал о том, что сбор национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года будет последним в его игровой карьере.

Надевать эту футболку снова никогда не было обыденностью. Это была привилегия.

Сегодня начинается мой последний тренировочный сбор.

Но на этот раз я смотрю на него по-другому. С более полным сердцем, большим количеством шрамов, воспоминаний. И той же надеждой, что и у того мальчика, который когда-то мечтал защищать этот герб.

Я пережил невероятные ночи, вечные стадионы, гимны, которые до сих пор вызывают у меня дрожь, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь. И всё же, каждый раз, когда зовёт Мексика, что-то внутри меня начинает работать заново.

Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время.

Я дома. Со своей сборной. И пока есть возможность бороться за эту страну, моя душа будет там в первую очередь.

На пути к чемпионату мира 2026 года.

40-летний голкипер дебютировал за сборную Мексики 14 декабря 2005 года в товарищеской игре с Венгрией (2:0). Всего в её составе он провёл 152 матча.

Подписывайся в ВК
Все новости
У РПЛ может появиться летний предсезонный турнир
29 апреля
Дортмундская «Боруссия» решила отменить летний сбор
23 апреля
«Барселона» и «Наполи» ведут переговоры о проведении товарищеского матча
09 апреля
«Манчестер Юнайтед» утвердил график предсезонного турне по Европе
01 апреля
ОфициальноЮношеская сборная России завершила сбор, проходивший в Краснодаре и Сочи
31 марта
Женская сборная России прибыла в Москву после сбора в ОАЭ
07 марта
Все комментарии
8evz89qmrswe
8evz89qmrswe
вчера в 09:23
Похоже будет дублером на чемпионате мира.
f6tkz63mr7q6
f6tkz63mr7q6
вчера в 09:17
Мексике нужно искать молодого вратаря....
fmzr44qy4e8h
fmzr44qy4e8h
вчера в 08:51
Ачоже сколько же можно играть Очоа?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 