Гильермо Очоа объявил о последнем сборе в сборной Мексики

Вратарь сборной Мексики и АЕЛа Гильермо Очоа рассказал о том, что сбор национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года будет последним в его игровой карьере.
Надевать эту футболку снова никогда не было обыденностью. Это была привилегия.
Сегодня начинается мой последний тренировочный сбор.
Но на этот раз я смотрю на него по-другому. С более полным сердцем, большим количеством шрамов, воспоминаний. И той же надеждой, что и у того мальчика, который когда-то мечтал защищать этот герб.
Я пережил невероятные ночи, вечные стадионы, гимны, которые до сих пор вызывают у меня дрожь, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь. И всё же, каждый раз, когда зовёт Мексика, что-то внутри меня начинает работать заново.
Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время.
Я дома. Со своей сборной. И пока есть возможность бороться за эту страну, моя душа будет там в первую очередь.
На пути к чемпионату мира 2026 года.
40-летний голкипер дебютировал за сборную Мексики 14 декабря 2005 года в товарищеской игре с Венгрией (2:0). Всего в её составе он провёл 152 матча.