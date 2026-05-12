Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Проверка не обнаружила на «ВТБ-Арене» опасных предметов

вчера, 08:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В пресс-службе «ВТБ-Арены» сообщили, что эвакуация на стадионе была объявлена после сигнала о возможной угрозе.

Система оповещения об эвакуации была включена спустя около 50 минут после окончания поединка 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после игры с «Краснодаром»
11 мая
Официально«Реал» выразил поддержку Флику в связи со смертью отца
10 мая
Отец Флика умер утром перед Эль-Класико, тренер останется с «Барселоной»
10 мая
ОфициальноФНЛ зафиксировала неявку «Уфы» на матч 32-го тура в Хабаровске
03 мая
ОфициальноФутболисты в Румынии вытолкали застрявшую на поле скорую во время матча
01 мая
В Великобритании задержали судью ФИФА по подозрению в домогательстве
28 апреля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 