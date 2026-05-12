Проверка не обнаружила на «ВТБ-Арене» опасных предметов

В пресс-службе «ВТБ-Арены» сообщили, что эвакуация на стадионе была объявлена после сигнала о возможной угрозе.
Система оповещения об эвакуации была включена спустя около 50 минут после окончания поединка 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было.