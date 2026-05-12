Суперкубок Италии пройдёт не в Саудовской Аравии и в другом формате

вчера, 09:19

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво рассказал о предстоящем Суперкубке Италии.

Место проведения следующего финала Суперкубка Италии? Это сложный вопрос. У нас есть контракты, и мы знали, что в этом году он не состоится в Саудовской Аравии. Другие полученные предложения, очевидно, заблокированы из-за геополитических проблем. Мы обсудим это на встрече, все возможности открыты: есть вариант с США , ещё один международный вариант, а также проведение в Италии в течение года.

Турнир пройдёт в формате одной игры. В ней встретятся чемпион страны и финалист Кубка Италии «Интер» и «Лацио», который также вышел в финал национального кубка.

Предыдущие четыре розыгрыша Суперкубка Италии прошли в Саудовской Аравии. В трёх последних принимали участие 4 клуба. Победителем прошлого турнира стал «Наполи».