Суперкубок Италии пройдёт не в Саудовской Аравии и в другом формате

вчера, 09:19

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво рассказал о предстоящем Суперкубке Италии.

Место проведения следующего финала Суперкубка Италии? Это сложный вопрос. У нас есть контракты, и мы знали, что в этом году он не состоится в Саудовской Аравии. Другие полученные предложения, очевидно, заблокированы из-за геополитических проблем. Мы обсудим это на встрече, все возможности открыты: есть вариант с США, ещё один международный вариант, а также проведение в Италии в течение года.

Турнир пройдёт в формате одной игры. В ней встретятся чемпион страны и финалист Кубка Италии «Интер» и «Лацио», который также вышел в финал национального кубка.

Предыдущие четыре розыгрыша Суперкубка Италии прошли в Саудовской Аравии. В трёх последних принимали участие 4 клуба. Победителем прошлого турнира стал «Наполи».

Перевод с gazzetta.it Фото: Сайт ФК «Наполи»
788rafmmhf9j
вчера в 11:13
Совсем своих болельщиков уважать перестали, только деньги на уме.
пират Елизаветы
вчера в 10:10
Не только Италии придется отказаться от Саудовской Аравии, так же и Испании.))
112910415
вчера в 09:41
дома сыграют !
9eva9w353c6w
вчера в 09:23
А в Италии провести этот матч что нельзя провести....
725gu47muha3
вчера в 09:21
На этой неделе будет генеральная репетиция в чемпионате.
