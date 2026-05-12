Гендир «Динамо» получил поздравления из Санкт-Петербурга после победы

вчера, 10:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров во время общения с журналистами ответил на вопрос, получал ли он поздравительные звонки из Санкт-Петербурга после победы команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

За тур до конца сезона «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущих «быков» на два балла. В заключительной встрече петербуржцам достаточно будет сыграть вничью с «Ростовом», чтобы стать чемпионами страны.

Были. Мы точно не думали о «Зените». Мы думаем прежде всего о своих результатах. «Краснодар» не так давно нас лишил возможности побороться за трофей, драматичный матч в 2024 году.

7 мая «Динамо» уступило «Краснодару» в серии пенальти в поединке за выход в Суперфинал Кубка России.

Пивоваров отметил:

Отомстили или нет — к футболистам, нужно спрашивать их, может, у них такая мотивация была. Хорошо, что сегодня победили. Ребята сегодня показали характер, показали, что могут биться с командами, которые борются за самые высокие места, уровень футбола и самоотдачи радует.

ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:40
Судя по скромности Пивоварова кроме поздравления были еще приятные сюрпризы в виде бонусов каждому динамовуу, кто ковал для Газпрома эту победу. Самое то к летнему отпуску.
Capral
вчера в 21:27
Приветище, Санек!!!
Да, походу матчи будут транслировать ночью или под утро. Вспоминаю ЧМ в Азии в 2002, страшно неудобное было время...
shur
вчера в 21:03
...бью челом Вить! Хочется уже финала ЛЧ и ЧМ, единственно разница по времени, в записи не то,интрига пропадает! Я ещё в Столице!
Capral
вчера в 20:57
Нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Насколько, трогательны твои стихи, настолько они убийственно жизненны и мудры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
вчера в 20:53
...Задумал Пивоваров Павел, Зарянова пивко учить варить!
Рецепты изучали чтобы всё серьёзно обсудить!
И вот на выходе Победа,разлилось пойло как река,
Красавец "Краснодар" потоплен,
Как в своё время - гибель "Варяга"....!!!
Мораль сей басни такова :
"Всюду деньги,деньги Господа,
Вокруг футбола постоянно чехарда!"
CCCP1922
вчера в 12:34, ред.
О мести Пивоваров сказал как-то слишком уклончиво, но это его дело... Между тем, именно месть, я уверен, была одним из главных мотивов в пользу победы. А почему бы и нет? Незачем стесняться этого слова и подбирать для него более дружелюбные синонимы? Матч показал, что Динамо хорошо настроилось и в честной борьбе отобрало у Краснодара три очка. Кстати, в том, что из Зенита позвонили и поздравили Бело-голубых с победой, не вижу ничего плохого...
snwa6atsn8be
вчера в 11:53
Наверное выписали премию за столь нужную победу.
Фил Кио
вчера в 11:20
Пивоваров: "Мы точно о Зените не думали, потому, что курьер с кейсом "Газпром", уже сидел на VIP трибуне. Мы думали об одном - сколько за ничью и сколько за победу."
rmx2yprc8awr
вчера в 11:00
Все толково объяснил, о Зените всегда думает только спартак, в основном от зависти.
Capral
вчера в 10:15, ред.
Поздравления в конверте, что может быть лучше. Чисто банкирская сущность...
Гость
