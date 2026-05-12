Гендир «Динамо» получил поздравления из Санкт-Петербурга после победы

вчера, 10:13

Генеральный директор московского «Динамо» во время общения с журналистами ответил на вопрос, получал ли он поздравительные звонки из Санкт-Петербурга после победы команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ .

За тур до конца сезона «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущих «быков» на два балла. В заключительной встрече петербуржцам достаточно будет сыграть вничью с «Ростовом», чтобы стать чемпионами страны.

Были. Мы точно не думали о «Зените». Мы думаем прежде всего о своих результатах. «Краснодар» не так давно нас лишил возможности побороться за трофей, драматичный матч в 2024 году.

7 мая «Динамо» уступило «Краснодару» в серии пенальти в поединке за выход в Суперфинал Кубка России.

