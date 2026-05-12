Тюкавин обменял бы мяч с «Краснодаром» в РПЛ на гол в кубковом матче

вчера, 10:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с журналистами прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

7 мая «бело-голубые» в финале Пути РПЛ Кубка России уступили южанам в серии пенальти, Тюкавин не смог реализовать один из 11-метровых.

Отомстили за кубок и 2024-й (в конце сезона-2023/24 «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» в заключительном туре и упустило возможность стать чемпионом России — прим.)? Если вы подобрали это слово, значит, так могу сказать. По-спортивному, по-мужски хотелось отомстить, хорошо, что получилось. Но сегодняшний гол обменял бы на гол с пенальти в кубке.

Хорошо складывалась игра, не могу сказать, что прям что-то не получалось. В первом тайме аккуратничали, второй тайм был за нами, после гола дожимали, получилось на последней минуте забить. Рады за Ваню Сергеева, в день рождения забил.

df6zdxeqsrp9
вчера в 12:58
Теперь думаю и Краснодар бы согласился на такую рокировку
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:18
Все те, кто обвиняют Карпина, забыли, что исключительно благодаря карпинской кубковой победе в Питере-3:1 ростовщики пролезли дальше.
Bad Listener ответ t233peh5kcbh (раскрыть)
вчера в 11:12
Не, ответственность не на Карпине, а всегда на том кто его пригласил на должность, а этот кто то до сих пор с Динамо и только и ждёт когда болельщики обвинят во всём кого нибудь кроме него самого
вчера в 11:12
что сделано, то сделано
ничего не обменяешь
вчера в 11:09
Динамо сыграло рационально и толково, а место в середине таблицы это благодаря физруку Карпину, который развалил команду до основания.
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:06
Толково, и по делу))).
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:05, ред.
Ничего, совсем скоро динамовцы очухаются и почувствуют что этот их якобы триумф в моменте на дистанции яйца выеденного не стоит, Зенит поднимет кубок РПЛ над головой, а они осознают что заняли место в середине таблицы и это их главное достижение за сезон, и отсутствующий титул 2024 так и отсутствует. Вкус мести он сладок не долго, а только пока ты не понимаешь что месть не вернула утраченного.
gkmefpj5rh58 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:04
Чем это они подгадили, играли на совесть и выиграли, разве нужно было поддаться как Рубин спартаку?
Capral
вчера в 11:00, ред.
Столько интервью от ростовщиков, как будто, они вчера выиграли чемпионство. Уже и Сергеев и Тюкавин высказались, типа отомстили. А на деле- бодались за жирные призовые от Газпрома. Вот что значит- вовремя подгадить...
Bad Listener ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:59, ред.
Как это, в соседней новости написано что можно поменять на поздравления из Питера)
Futurista
вчера в 10:56
Мяч кожаный...обмену и возврату не подлежит!)...
вчера в 10:43, ред.
Ничего мужского нет в мести, крысиное только, да и спортивного тоже, спортивно всегда стремиться к победе, а не в конце сезона в матче который для команды ничего не решает
