Тюкавин обменял бы мяч с «Краснодаром» в РПЛ на гол в кубковом матче

Нападающий московского «Динамо» в разговоре с журналистами прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ .

7 мая «бело-голубые» в финале Пути РПЛ Кубка России уступили южанам в серии пенальти, Тюкавин не смог реализовать один из 11-метровых.

Отомстили за кубок и 2024-й (в конце сезона-2023/24 «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» в заключительном туре и упустило возможность стать чемпионом России — прим.)? Если вы подобрали это слово, значит, так могу сказать. По-спортивному, по-мужски хотелось отомстить, хорошо, что получилось. Но сегодняшний гол обменял бы на гол с пенальти в кубке.

Хорошо складывалась игра, не могу сказать, что прям что-то не получалось. В первом тайме аккуратничали, второй тайм был за нами, после гола дожимали, получилось на последней минуте забить. Рады за Ваню Сергеева, в день рождения забил.