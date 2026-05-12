Вратарь «Пари НН» жёстко высказался о плакатах в поддержку Шпилевского

1778576276

вчера, 11:57

Вратарь «Пари НН» после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА высказался о плакатах в поддержку бывшего главного тренера нижегородской команды во время игры.

На трибунах был замечен баннер со словами: «Наш тренер! Мы с тобой» с фотографией Шпилевского.

Ни о какой концовке, ни о чём не хочу говорить. В конце матча, вот эти плакаты болельщиков, которые выставили. Вы их все видели. Это позор. Вот эти люди, которые сегодня пришли, могут за нас просто не болеть и не поддерживать. Я такого просто не видел. Команда бьётся всю игру. Я эти плакаты увидел, чуть с ума просто не сошёл. Не надо с такой поддержкой, пускай лучше два-три человека приходят, искренне нас поддерживают. Остальные — кто вот эти акции устраивает, пускай дома сидят и за другую команду болеют. Я здесь два года ж**у рву за эту команду, смотрю на трибуны — и плакаты они вывесили. В честь чего? Я не понял просто. Ребята, сидите дома тогда, не надо так команду поддерживать. Те, кто реально поддерживают, они придут и поддержат, а вас мы больше не ждём на трибунах.

Также появилось видео, как во время матча Медведев обращается к болельщикам с плакатом следующим образом: