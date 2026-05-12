Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Вратарь «Пари НН» жёстко высказался о плакатах в поддержку Шпилевского

вчера, 11:57
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА высказался о плакатах в поддержку бывшего главного тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского во время игры.

На трибунах был замечен баннер со словами: «Наш тренер! Мы с тобой» с фотографией Шпилевского.

Ни о какой концовке, ни о чём не хочу говорить. В конце матча, вот эти плакаты болельщиков, которые выставили. Вы их все видели. Это позор. Вот эти люди, которые сегодня пришли, могут за нас просто не болеть и не поддерживать. Я такого просто не видел. Команда бьётся всю игру. Я эти плакаты увидел, чуть с ума просто не сошёл.

Не надо с такой поддержкой, пускай лучше два-три человека приходят, искренне нас поддерживают. Остальные — кто вот эти акции устраивает, пускай дома сидят и за другую команду болеют.

Я здесь два года ж**у рву за эту команду, смотрю на трибуны — и плакаты они вывесили. В честь чего? Я не понял просто. Ребята, сидите дома тогда, не надо так команду поддерживать. Те, кто реально поддерживают, они придут и поддержат, а вас мы больше не ждём на трибунах.

Также появилось видео, как во время матча Медведев обращается к болельщикам с плакатом следующим образом:

Кто ваш тренер? Вот — ваш тренер до этого довёл *****. Позор *****. Вы ещё здесь это выставляете *****. Ваш тренер *****. Идите за своего тренера тогда болейте *****. ***** два года ж**пу рву здесь за вас *****. Наш тренер ******. Что он сделал вам? Ваш тренер. Собрал вас ***** один раз *****. Позор *****.

Scorp689
вчера в 17:30
Лучше бы 63 порвал, а не свой поганый рот...
Capral
вчера в 14:57
Вот я то, как раз, о футболе пишу больше остальных, и тебе это прекрасно известно. И непросто пишу, а грамотно, с научным подходом это делаю, в отличие от тех, кто памятник себе воздвиг нерукотворный...)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ h9d7hkypzbe5 (раскрыть)
вчера в 14:05
Он памятник себе воздвиг нерукотворный...
2kwxxvc2bu37
вчера в 13:54
Рвал ж, рвал, только толку от этого мало.
Bad Listener
вчера в 13:49, ред.
Они за билеты платят? Платят. Вот и не обращай внимания. Все имеют право прийти на матч при наличии Фан Айди, других пропускных мер никто не устанавливал. Взрослый мужик а шокируешься как малолетка, делай своё дело, плакаты болельщиков не должны управлять твоими чувствами и твоей профпригодностью, если управляют значит незрелый ты ещё для большого футбола. Зато соперники могут намотать на ус - футболист выходит из себя как два пальца. А потом ещё как незрелый обвинит в вылете этих болельщиков, но те ни мяча не держали не газона не топтали, а на трибунах всякое присходит.
h9d7hkypzbe5
вчера в 13:48
Вы тоже про футбол мало пишите, в основном считаете деньги Зенита.
Donkert
вчера в 13:47
Вратарь хам чистейший, его срочно нужно убирать из команды.
Capral
вчера в 13:20
Ты бы хоть раз, что-нибудь непосредственно по футболу написал, а то ведь, только околофутбольные интриги обсуждаешь...
Диванный профи
вчера в 13:18
Вратарь неадекват, видимо кроме ж..ы еще что то порвал.
Alex_67
вчера в 13:17
Я не удивлён тем, что Шпилевский склонен к интригам. Мне сразу же не понравился этот человек тем, что часто и много говорил, явно желая повысить свою узнаваемость и значимость в глазах людей. Тех, на кого Шпилевский произвёл впечатление, поначалу было достаточно много, среди них и руководители области. Они верили в то, что в клубе всё наладится. Губернатор сделал большую ошибку, когда приехал на базу команды и публично поддержал тренера. Проходимец стал демонстративно козырять доверием первого лица. Тренировать у него получалось гораздо хуже, чем пускать пыль в глаза. Хорошо, что убрали его — уж лучше поздно, чем никогда! Баннеры в поддержку? Шпилевского работа, без сомнений, однако это глупый поступок. Работодатели, остерегайтесь мошенников!!!
112910415
вчера в 13:17
ужас, сколько эмоций !..
r6kafh3tkxy9
вчера в 13:00
Вратарю надо нервы лечить
Capral
вчера в 12:42
Всегда говорил- провокатор, тонко, носом чувствует других провокаторов...)))
Байкал-38
вчера в 12:33, ред.
По сути Никита прав.
Концовка чемпионата, есть шанс спастись, команду надо поддержать, а на трибуны приходят провакаторы с портретом уволенного тренера со словами "наш тренер".
Они решили поддержать Шпилевского и оказать давление на нового тренера и на игроков?
Прав Медведев, команде такие провокаторы не нужны, которые болеют против команды.

P.S. Если у болельщиков есть претензии, их надо озвучивать, но не в такие тяжелые моменты.
Осталось две игры, шанс на спасение есть, поддержи команду, ну а после завершения чемпионата бери плакаты и к руководству в офис на встречу.
Capral
вчера в 12:30
И мне Шпилевский нравился гораздо больше, чем новый ГТ. Могу понять болельщиков Нижнего и их обиду. Правильные плакаты, молодцы. А то, что ты ж...у рвешь, так об этом говорить не обязательно- это твоя работа, не нравится, не рви.
пират Елизаветы
вчера в 12:11
интересно, что в клубе и вокруг клуба творится.
болельщиков не обманут, раз они за Шпилевского.
