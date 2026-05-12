Вратарь «Пари НН» жёстко высказался о плакатах в поддержку Шпилевского

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА высказался о плакатах в поддержку бывшего главного тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского во время игры.
На трибунах был замечен баннер со словами: «Наш тренер! Мы с тобой» с фотографией Шпилевского.
Ни о какой концовке, ни о чём не хочу говорить. В конце матча, вот эти плакаты болельщиков, которые выставили. Вы их все видели. Это позор. Вот эти люди, которые сегодня пришли, могут за нас просто не болеть и не поддерживать. Я такого просто не видел. Команда бьётся всю игру. Я эти плакаты увидел, чуть с ума просто не сошёл.
Не надо с такой поддержкой, пускай лучше два-три человека приходят, искренне нас поддерживают. Остальные — кто вот эти акции устраивает, пускай дома сидят и за другую команду болеют.
Я здесь два года ж**у рву за эту команду, смотрю на трибуны — и плакаты они вывесили. В честь чего? Я не понял просто. Ребята, сидите дома тогда, не надо так команду поддерживать. Те, кто реально поддерживают, они придут и поддержат, а вас мы больше не ждём на трибунах.
Также появилось видео, как во время матча Медведев обращается к болельщикам с плакатом следующим образом:
Кто ваш тренер? Вот — ваш тренер до этого довёл *****. Позор *****. Вы ещё здесь это выставляете *****. Ваш тренер *****. Идите за своего тренера тогда болейте *****. ***** два года ж**пу рву здесь за вас *****. Наш тренер ******. Что он сделал вам? Ваш тренер. Собрал вас ***** один раз *****. Позор *****.
Концовка чемпионата, есть шанс спастись, команду надо поддержать, а на трибуны приходят провакаторы с портретом уволенного тренера со словами "наш тренер".
Они решили поддержать Шпилевского и оказать давление на нового тренера и на игроков?
Прав Медведев, команде такие провокаторы не нужны, которые болеют против команды.
P.S. Если у болельщиков есть претензии, их надо озвучивать, но не в такие тяжелые моменты.
Осталось две игры, шанс на спасение есть, поддержи команду, ну а после завершения чемпионата бери плакаты и к руководству в офис на встречу.