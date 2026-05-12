Стал известен расширенный список сборной России на летний сбор

вчера, 12:08

Сборная России во главе с тренерским штабом под руководством назвала претендентов на вызов в национальную команду на летний сбор.

В его рамках пройдут три товарищеских матча — с Египтом 28 мая в Каире на стадионе «Миср», Буркина-Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидадом и Тобаго (9 июня в Калининграде).

В расширенный список включены 36 футболистов.

Вратари

Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА , Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА , Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).