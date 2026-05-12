Товарищеские матчи. Сборные 2026

Стал известен расширенный список сборной России на летний сбор

вчера, 12:08

Сборная России во главе с тренерским штабом под руководством Валерия Карпина назвала претендентов на вызов в национальную команду на летний сбор.

В его рамках пройдут три товарищеских матча — с Египтом 28 мая в Каире на стадионе «Миср», Буркина-Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидадом и Тобаго (9 июня в Калининграде).

В расширенный список включены 36 футболистов.

Вратари

Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

KSY716
вчера в 23:47
Соперники серьезные. Тоже футболисты.
shur
вчера в 21:00
...сейчас самое прекрасное время лучшим ребятам свою личную карьеру налаживать! Вызов в Сборную конечно почётно,но формальность без стимула! Бежать надо на запад,никто не осудит,как поёт группа !Чайф"....!!!
shur ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:57
...ударил мощно по легионерам,Бро!!!
cska1948
вчера в 20:04
Помнится, в советские времена костяк сборной составляли игроки команды чемпиона страны. Теперь игроков из команды чемпиона России днём с огнём в сборной искать надо.
2e7cqqsqvwbf ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:01
В Краснодаре российских игроков почти нет.
Варвар7 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:07
Никита Кривцов («Краснодар») - Полузащитник...
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:20
Из Краснодара - один, вратарь.
v5vv7xdpjk3v
вчера в 13:57
Нападающих кот наплакал.
Uzetum
вчера в 13:43
А Ибрагимов за какие такие заслуги, про него вообще мало кто даже слышал.
ИГРОЧИШКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:42
тоже самое,что и дельфин
db8z654tbbhr ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 13:39
Правильно, не место ему в сборной и в Зените, нужно это дерево вернуть в спартак, где его так коряво научили играть в футбол.
88cg688tye2j
вчера в 13:36
Баринов в цска еле шевелится.
Termez Zidan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:36
Да и про Соболева хотел спросить,что он здесь делает
Kosmos58
вчера в 13:34
Ибрагимов ???
Mangur
вчера в 13:08
В принципе ничего неожиданного.Состав оптимальный
k98d7gaxcd23 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:35
Отдохнуть решил, устал в спартаке отбиваться.
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:22
Что здесь делает Максименко?...
