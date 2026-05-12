Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2025/2026

Дембеле — лучший футболист сезона в Лиге 1 по версии UNFP

вчера, 12:31

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Лиге 1 по версии профсоюза профессиональных футболистов Франции. Он получал эту награду и в прошлом году.

Также гол форварда назван самым красивым в турнире.

Кроме того, представители парижского клуба были отмечены и в других номинациях:

Лучшим молодым футболистом высшего дивизиона чемпионата назван Дезире Дуэ. В символическую сборную вошли опять-таки Дембеле, а также Нуну Мендеш, Уилльям Пачо, Ашраф Хакими и Витинья.

Тренерский приз получил представитель ближайшего преследователя парижан в чемпионате.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСаж из «Ланса» признан лучшим тренером Лиги 1 по версии профсоюза
Вчера, 11:34
Алаев рассказал, где будет чемпионский кубок во время 30-го тура РПЛ
11 мая
Живёт как Бэкхем, Ибрагимович и Ривалдо. Новичок «Барселоны» Канселу обновил рекорд топ-5
11 маяRoman Novikov в блоге "Соккер" ХронографКомментарии2
ОфициальноДанилов назван лучшим игроком ЦСКА в апреле
11 мая
«Орхус» впервые за 40 лет выиграл чемпионат Дании
11 мая
АЕК под руководством Николича стал чемпионом Греции
11 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:02
В такой лиге и я могу быть лучшим.))) А стата его- ни о чем, если в список не попал. Ты думаешь там дураки сидят во Франции? Они же прекрасно понимают, кто и что из себя представляет. Я всегда говорил, что грузин талантливый дриблер, но не лидер, и игру ПСЖ не определяет кардинально...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
однако в лиге чемпион Кварацхелия один из лучших.
10+6
у Мбаппе и Кейна тоже 16 по системе гол+пас.
финал в Будапеште шанс обойти их и выйти на чистое первое место)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:03
недостаточно хороши))
они же игроки из постсоветского пространства.
xaaxvzaurp2z
xaaxvzaurp2z
вчера в 13:50
Профессиональным футболистам Франции виднее кто сильнейший.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:28
А грузин чего не попал в список, вместе с Мотей?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:14
игрок 9 раз вышел в старте, провел 20 матчей (960 минут) назван лучшим игроком сезона?!
здесь явный пиар и прогрев, вдруг еще один ЗМ повезет взять.
хорошо, что есть еще один француз Майкл Олисе.
больше заслужил ЗМ.
Capral
Capral
вчера в 12:37, ред.
Опять грузЫн мимо кассы, даже в символическую сборную не попал?! Вот, что значит отказаться от своего преданного агента, который, еще в Наполи- и заказухи покупал, и на лучшего игрока Серии А не поскупился... Мда, забыл Хвичка, как вместе с агентом дынями на рынке торговал, г......н неблагодарный...
Представляю, как расстроится Яша, и этот, который метрики фальшивые покупает...))) А еще и этот- который, славное море, священный.... и дальше по тексту. И Сафона нет...
Безобразие!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 