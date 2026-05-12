Дембеле — лучший футболист сезона в Лиге 1 по версии UNFP

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Лиге 1 по версии профсоюза профессиональных футболистов Франции. Он получал эту награду и в прошлом году.
Также гол форварда назван самым красивым в турнире.
Кроме того, представители парижского клуба были отмечены и в других номинациях:
Лучшим молодым футболистом высшего дивизиона чемпионата назван Дезире Дуэ. В символическую сборную вошли опять-таки Дембеле, а также Нуну Мендеш, Уилльям Пачо, Ашраф Хакими и Витинья.
Тренерский приз получил представитель ближайшего преследователя парижан в чемпионате.
у Мбаппе и Кейна тоже 16 по системе гол+пас.
