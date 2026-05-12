Дембеле — лучший футболист сезона в Лиге 1 по версии UNFP

вчера, 12:31

Нападающий ПСЖ признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Лиге 1 по версии профсоюза профессиональных футболистов Франции. Он получал эту награду и в прошлом году.

Также гол форварда назван самым красивым в турнире.

Кроме того, представители парижского клуба были отмечены и в других номинациях:

Лучшим молодым футболистом высшего дивизиона чемпионата назван Дезире Дуэ. В символическую сборную вошли опять-таки Дембеле, а также Нуну Мендеш, Уилльям Пачо, Ашраф Хакими и Витинья.

Тренерский приз получил представитель ближайшего преследователя парижан в чемпионате.