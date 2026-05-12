Агент Батракова заявил, что трансфер игрока в Бундеслигу или АПЛ исключён

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , рассказал о том, что футболист не перейдёт в клуб из чемпионата Германии или Англии.

Это позиция их федерации футбола по отношению к россиянам. Переход Алексея в Бундеслигу и Английскую Премьер‑Лигу исключён. На сегодняшний день они к нам именно так относятся, и это даже не только по отношению к российским клубам, а просто к нации.