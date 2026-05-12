UNFP представил символическую сборную сезона Лиги 1

Профсоюз профессиональных футболистов Франции (UNFP) опубликовал символическую сборную сезона 2025/26 Лиги 1.
Большая её часть представлена игроками чемпионов страны — «Пари Сен-Жермен».
В список вошли: Робин Риссе, Маланг Сарр, Мамаду Сангаре, Флориан Товен (все — «Ланс»), Нуну Мендеш, Уилльям Пачо, Ашраф Хакими, Витинья, Усман Дембеле (все — ПСЖ), Корентен Толиссо («Лион»), Мэйсон Гринвуд («Марсель»).
Сарр ушел из Челси свободным агентом и так же отлично проявил себя во франции
Сангаре, это молодая версия Наби Кейта. Думаю тоже готов сделать очередной шаг вперед в своей карьере!
Гринвуду пора возвращаться в АПЛ, думаю, там многие будут рады видеть его в своих рядах!