Гендиректор «Пари НН» извинился перед болельщиками после слов Медведева

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал высказывания вратаря , который во время и после матча с ЦСКА негативно отреагировал на плакаты болельщиков в поддержку Алексея Шпилевского, недавно покинувшего должность главного тренера команды.

По ситуации с Никитой Медведевым, нашим капитаном: я сам спортсмен, понимаю, что такое после обидного поражения... конечно, эмоции захлестнули. Хочу извиниться перед болельщиками и также донести такую мысль: для нас сейчас каждая поддержка, внимание, плакат, флюид, кричалка очень важна, потому что мы все хотим победить. Безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к «Рубину».