Гендиректор «Пари НН» извинился перед болельщиками после слов Медведева

вчера, 13:51
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал высказывания вратаря Никиты Медедева, который во время и после матча с ЦСКА негативно отреагировал на плакаты болельщиков в поддержку Алексея Шпилевского, недавно покинувшего должность главного тренера команды.

По ситуации с Никитой Медведевым, нашим капитаном: я сам спортсмен, понимаю, что такое после обидного поражения... конечно, эмоции захлестнули. Хочу извиниться перед болельщиками и также донести такую мысль: для нас сейчас каждая поддержка, внимание, плакат, флюид, кричалка очень важна, потому что мы все хотим победить. Безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к «Рубину».

112910415
сегодня в 05:52
нервно перед пердивом ...
Vadik
вчера в 19:43
Поведение вратаря - полный отстой! Стыдно спортсмену так говорить. Он бизнесмен, а не спортсмен...
ekur3m2kajnj
вчера в 16:35
Вратарь во многом виноват в пропущенных голах, чего выступать.
skk2dvkyc6gh
вчера в 16:22
Вратарь, мягко сказать, не воспитанный, а ж. он рвет всё же за деньги.
Фил Кио
вчера в 15:39, ред.
Неумение сохранить счёт, чисто тренерская ошибка, этому тоже надо учить игроков.
25процентный клоун
вчера в 14:14, ред.
Порвите **** Медведеву ещё
78pwtwwn4s63
вчера в 13:55
Пердив уже маячит на горизонте.
