Акцию «Бессмертный полк» провели более чем на 150 футбольных матчах

вчера, 14:33

С 6 по 11 мая на всех футбольных матчах России в честь 81-й годовщины Победы была проведена мемориальная акция «Бессмертный полк» в рамках программы РФС «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».

Участие в ней приняли клубы РПЛ, ФНЛ, женских Суперлиги и Первой лиги, Молодёжной лиги, федеральных и межрегиональных ЮФЛ.

Акция Российского футбольного союза и общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» прошла при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам и Минспорта России. Она охватила более 40 регионов страны и прошла на более чем 150 футбольных играх.

Впервые в этом году акция памяти состоялась на финале Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Перед матчем волонтёры раздали 30 тысяч георгиевских лент и помогали болельщикам зарегистрироваться в «Бессмертном полку онлайн» на специальных стойках. На поле вышел ветеран Великой Отечественной войны участник Берлинской операции Рем Васильевич Балакирев, а Александр Домогаров выступил с песней «От героев былых времён».

На следующий день мероприятие прошло на финале Пути РПЛ «Краснодар» – «Динамо». С композицией «На безымянной высоте» выступили Светлана Сурганова и группа «Сурганова и Оркестр». Встречу открыл Ветеран Великой отечественной и почётный гражданин Краснодара Степан Степанович Кузнецов, он нанёс перед началом поединка символический удар.

На выходных акция «Бессмертный полк» была продолжена в других городах на всех матчах Российской Премьер-Лиги, Первой и Второй лиг, Молодёжной лиги, Юношеских футбольных лиг, женских Суперлиги и Первой лиги. Игроки, судейские бригады, тренеры и персонал клубов выходили на поле с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Присоединились к акции также многие болельщики.

Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
