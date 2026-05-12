Флик сообщил, что продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлит контракт с командой до конца сезона-2027/28. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Нынешний договор немецкого специалиста рассчитан до конца следующего сезона.
Я очень счастлив, скоро подпишу новый контракт с «Барселоной». Мы продолжим работу до лета 2028 года, и если всё пойдет хорошо, то примем решение продлить сотрудничество ещё на сезон. Я нахожусь в правильном месте.
Ну прошёл бы Атлетико, а дальше с Арсеналом как бы сыграл? Полуфинал - это максимум.
Давайте подождем, возможно, Барса найдет деньги, усилит защитные позиции и Ваш прогноз оправдается.))) А что касается Рамоса, то он играл в другой футбол- противоположный футболу Флика...
Разница между ними огромная. В центре один Педри можно сказать игрок паса, а у сливок были Кроос, Модрич, более крытые игроки. И Вы скажете, что качественные игроки ничего не изменят?
Вот для баланса не хватает таких игроков, а на их трансферы нужны деньги, которых нет у Барсы.
Флик показал свой максимум с ними.
Под ЛЧ не звали Флика. Там сидят здравые люди и понимают, что сейчас нет смысла просить УШАСТОГО.
Пусть обеспечут тогда качественными игроками.
Барселона как может прогрессировать без денег?))
В ЛЧ есть команды посильнее, там реально с этим составом ловить нечего, даже без офсайдных ловушек.
Нужны усиления, нужны деньги... Тогда можно о чём то говорить.
Усилить бы состав по проблемным позициям и можно замахнуться на победу в ЛЧ.
В примере обыгрывал и оставил позади Реал Анчи, а нынешний вообще не почувствовал. Нужны еврокубки для полного удовлетворения.