Флик сообщил, что продлит контракт с «Барселоной»

вчера, 14:50

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлит контракт с командой до конца сезона-2027/28. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Нынешний договор немецкого специалиста рассчитан до конца следующего сезона.

Я очень счастлив, скоро подпишу новый контракт с «Барселоной». Мы продолжим работу до лета 2028 года, и если всё пойдет хорошо, то примем решение продлить сотрудничество ещё на сезон. Я нахожусь в правильном месте.

Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:58
Так в Испании у Флика нет проблем. У него проблемы в ЛЧ, а там команды есть посильнее Барселоны.
Ну прошёл бы Атлетико, а дальше с Арсеналом как бы сыграл? Полуфинал - это максимум.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Они ничего не изменят, пока Флик не изменит свою точку зрения и взгляды на строительство команды. Классные защитники нужны, никто не отрицает, но система, коммуникации построения игры- вот это основное...
Давайте подождем, возможно, Барса найдет деньги, усилит защитные позиции и Ваш прогноз оправдается.))) А что касается Рамоса, то он играл в другой футбол- противоположный футболу Флика...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:40
Грамотного, гармоничного баланса нигде не вижу, все выигрывают за счёт хорошей атаки. А у Барселоны отсутствует защита, иначе в прошлом сезоне могли сыграть в финале ЛЧ. Трудно себе представить, что условный Рамос допустил бы детские ошибки Мартина.
Разница между ними огромная. В центре один Педри можно сказать игрок паса, а у сливок были Кроос, Модрич, более крытые игроки. И Вы скажете, что качественные игроки ничего не изменят?
Вот для баланса не хватает таких игроков, а на их трансферы нужны деньги, которых нет у Барсы.
Флик показал свой максимум с ними.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:45
Вы, как и многие, считаете, что Флика могут спасти качественные защитники. Не спасут, потому что, пока существует методика Флика, его главная стратегия, не поможет никто, даже самые продвинутые трансферы... Флик не может и не хочет создать грамотный, гармоничный баланс- между линией обороны, средней линией и линией атаки- у него всё в одном флаконе. Но главное, как я часто говорю- он не умеет строить классический вариант футбола. Поэтому в играх с осторожными и контратакующими соперниками, Флик, в решающих играх- часто терпит неудачу...
Agamaga005
Agamaga005 ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:30
Хави нытик, он больше жаловался почти на всё.
Под ЛЧ не звали Флика. Там сидят здравые люди и понимают, что сейчас нет смысла просить УШАСТОГО.
Пусть обеспечут тогда качественными игроками.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:49
В прошлом году было сообщение.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:27
Я ни разу не читал, что он уходит. Когда говорил?
Барселона как может прогрессировать без денег?))
В ЛЧ есть команды посильнее, там реально с этим составом ловить нечего, даже без офсайдных ловушек.
Нужны усиления, нужны деньги... Тогда можно о чём то говорить.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:23
Идеальный тренер для Барселоны. Перед его назначением думал, что немец может не подойти для клуба, но Флик доказал, что умеет работать.

Усилить бы состав по проблемным позициям и можно замахнуться на победу в ЛЧ.
В примере обыгрывал и оставил позади Реал Анчи, а нынешний вообще не почувствовал. Нужны еврокубки для полного удовлетворения.
ddb9zh2n8cd5
ddb9zh2n8cd5
вчера в 16:37
Реал обыграл, значит задачу выполнил.
Capral
Capral
вчера в 15:19
А ведь не так давно, он уверял, что летом уходит. А что изменилось сейчас? За два года ЛЧ не выиграл. Футбол поставил красивый, результативный, но со множеством слабых мест, которые, к слову сказать, даже не думает корректировать... В Примере борется с несчастным Реалом, а против Симеоне ничего придумать не может, в одном сезоне дважды вылетел от Атлетико. Против системных и организованных команд слаб. Футбол Барселоны заточен только на атаку, в то время, как центр поля и оборона в плачевном состоянии, не говоря уже про оф.ловушки, над которыми давно все смеются. И он еще говорит, что находится на правильном месте. И это при том, что Барса, по сравнению с прошлым сезоном не прогрессирует, если не сказать наоборот. Одни и те же грабли- второй год подряд...........................................
lazzioll
lazzioll
вчера в 15:06
ему никто не предлагал по новости, но он продлит. и снова счастлив он до поры пока продлевает, потом уходя скажет я был несчастлив тут все годы))) балаболы какие-то. с другой стороны там тупые журналюги которые спрашивают такую херню одну и ту же что ударить хочется и микрофон засунуть куданить
Гость
