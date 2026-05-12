Флик сообщил, что продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» продлит контракт с командой до конца сезона-2027/28. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Нынешний договор немецкого специалиста рассчитан до конца следующего сезона.

Я очень счастлив, скоро подпишу новый контракт с «Барселоной». Мы продолжим работу до лета 2028 года, и если всё пойдет хорошо, то примем решение продлить сотрудничество ещё на сезон. Я нахожусь в правильном месте.