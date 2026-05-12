По информации источника, испанский защитник Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи» и станет новым владельцем клуба.
Сделка уже согласована, участие в процессе также принял его брат Рене.
Рамос прошёл через молодёжную академию «Севильи» и начал в ней профессиональную карьеру.
и возможно, станет президентом Севильи.
а ФК Севилья стала собственностью аргентинского холдинга Five Eleven Capital. Рамос один из акционеров холдинга.
Five Eleven Capital принадлежит Мартину Инка и Андресу Тортароло, это бизнесмены из Аргентины.