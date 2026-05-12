Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи»

вчера, 14:58

По информации источника, испанский защитник завершил процесс покупки «Севильи» и станет новым владельцем клуба.

Сделка уже согласована, участие в процессе также принял его брат Рене.

Рамос прошёл через молодёжную академию «Севильи» и начал в ней профессиональную карьеру.