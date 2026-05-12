Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи»

вчера, 14:58

По информации источника, испанский защитник Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи» и станет новым владельцем клуба.

Сделка уже согласована, участие в процессе также принял его брат Рене.

Рамос прошёл через молодёжную академию «Севильи» и начал в ней профессиональную карьеру.

sy9meq7dxufb
вчера в 16:29
Стоит только пожелать Рамосу удачи на новом поприще.
пират Елизаветы
вчера в 16:17
Серхио Рамос не владелец Севильи, а совладелец.
и возможно, станет президентом Севильи.
а ФК Севилья стала собственностью аргентинского холдинга Five Eleven Capital. Рамос один из акционеров холдинга.
Five Eleven Capital принадлежит Мартину Инка и Андресу Тортароло, это бизнесмены из Аргентины.
Валерыч
вчера в 16:09
Достойный хозяин будет у "Севильи".
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:35
Удачное вложение денег или нет?
