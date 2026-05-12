Англия. Чемпионшип 2025/2026

«Халл Сити» стал первым финалистом плей-офф за выход в АПЛ

вчера, 15:13

«Халл Сити» переиграл «Миллуол» (2:0) в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-Лигу. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Ден».

В первом поединке голов не было. По итогам двух встреч «Халл Сити» вышел в финал плей-офф.

Второй финалист станет известен по итогам противостояния «Саутгемптона» и «Мидлсбро». Первая игра также завершилась со счётом 0:0. Вторая состоится 12 мая.

Ранее напрямую в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич», занявшие 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно. «Миллуол» стал третьим, а «Халл Сити» — шестым.

Grizly88
вчера в 20:48
Халу желаю пробиться в Апл
Blackburn Rovers
вчера в 19:54
Финал Халл Сити Мидлсбро
DXTK
вчера в 17:26
Зато Миллуол сыграет в одной лиге с Вест Хэмом......так как молотки вылетают в шип.
Alex_67
вчера в 16:29
Насколько я понимаю, в АПЛ через плей-офф выходит только одна команда, которая победит в финале? Сомневаюсь, что это будет Халл Сити, не смотря на то, что горожане имеют для подготовки на один больше. И хотя титулы у них есть (несколько раз становились чемпионами третьего дивизиона), участники второго полуфинала мне кажутся предпочтительнее... Я бы поставил на Саутгемптон... Кстати, Халл Сити одно время тренировал Леонид Слуцкий. Российский тренер в Англии славы не приобрёл. Справедливости ради стоит отметить, что хозяйство было крайне запущено.
lazzioll
вчера в 16:20
жаль львов. поздравляем тигров)) Это был лучший сезон Миллуола за последние лет 30, не считая одного там где он через Кубок Англии в Европе поиграл. когда еще фанатам такого ждать непонятно. возможно еще лет 20
Али Самаркандский
вчера в 15:22
Мои поздравления горожанам
Гость
