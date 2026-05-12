«Халл Сити» стал первым финалистом плей-офф за выход в АПЛ

вчера, 15:13

«Халл Сити» переиграл «Миллуол» (2:0) в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-Лигу. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Ден».

В первом поединке голов не было. По итогам двух встреч «Халл Сити» вышел в финал плей-офф.

Второй финалист станет известен по итогам противостояния «Саутгемптона» и «Мидлсбро». Первая игра также завершилась со счётом 0:0. Вторая состоится 12 мая.