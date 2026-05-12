Дебютант чемпионата мира сборная Кюрасао объявила об отставке тренера

Федерация футбола Кюрасао (FFK) объявила, что Фред Руттен принял решение уйти с должности главного тренера национальной сборной после переговоров с руководством организации.
В ходе обсуждений специалист пришёл к выводу, что для сохранения стабильности и здоровых профессиональных отношений в команде и среди персонала ему нужно уйти в отставку.
В феврале сборную Кюрасао покинул бывший рулевой петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. Под его руководством команда островного государства впервые смогла пройти отбор на чемпионат мира и выступит на мундиале в США, Мексике и Канаде летом этого года.