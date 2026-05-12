Дебютант чемпионата мира сборная Кюрасао объявила об отставке тренера

вчера, 16:20

Федерация футбола Кюрасао (FFK) объявила, что Фред Руттен принял решение уйти с должности главного тренера национальной сборной после переговоров с руководством организации.

В ходе обсуждений специалист пришёл к выводу, что для сохранения стабильности и здоровых профессиональных отношений в команде и среди персонала ему нужно уйти в отставку.

В феврале сборную Кюрасао покинул бывший рулевой петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. Под его руководством команда островного государства впервые смогла пройти отбор на чемпионат мира и выступит на мундиале в США, Мексике и Канаде летом этого года.

Jeck Denielse
сегодня в 00:07, ред.
Фред Руттен в очередной раз не найдя на глобусе Кюрасао принял решение уйти с должности главного тренера национальной сборной
Александр Апалько
вчера в 18:08
А Хиддинк больше не тренирует?
sby4najxp6e7
вчера в 17:17
Адвокат тренер авторитетный, а помощник оказался слабак, не на пользу сборной
qvm8zbq55p3t
вчера в 16:49
Проблемка нарисовалась.... сложно будет за такой короткий срок найти грамотного тренера...
CCCP1922
вчера в 16:37
Крайних не стали искать... Тренер отделался общими словами, хоть, видимо, сказать было что.
9x9g7evrfrda
вчера в 16:36
Получил несколько зарплат, понял, что на чемпионате провалятся и свалил.
Варвар7
вчера в 16:32
Руттен Фред : - "Э ребята , какой выход в полуфинал? - Я на это не подписыаюсь"...)
rd5wytx5ewac
вчера в 16:24
Найдут другого голландца, раз с этим не получилось.
