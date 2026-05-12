Дортмундская «Боруссия» подписала победителя юношеского чемпионата Франции

вчера, 16:39

«Боруссия» из Дортмунда объявила о переходе центрального защитника «Ред Булл Зальцбург» Куаку Гаду.

Француз подписал контракт с немецкой командой до 2031 года.

Футболист прошёл через молодёжную академию ПСЖ и выиграл юношеский чемпионат Франции до 19 лет в 2024-м. В сентябре того же года перешёл в австрийский клуб, за который провёл в общей сложности 58 матчей.

С 2022-го Гаду выступает за молодёжные сборные Франции. В 2023-м был в составе команды, занявшей второе место на чемпионате Европы U17, а в следующем году стал её капитаном.

Все комментарии
galem72
сегодня в 07:08
Как обычно, ред-булловая система выполнила свою задачу и продала молодого клубного таланта. Пчёлки сделают с ним то же самое, только чуть позже. ))
2nffwaf3urgb
вчера в 16:47
Хорошо работают скауты у немчуры...
drug01
вчера в 16:44
Контракт хороший удачной игры...
