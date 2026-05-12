32-летний полузащитник «Арсенала» завершил карьеру в сборной Дании

Полузащитник лондонского «Арсенала» на своей странице в социальной сети сообщил о решении завершить карьеру в сборной Дании в 32 года.

Игрок отметил, что, с одной стороны, это трудный выбор, так как он очень любит приезжать в расположение национальной команды и проводить время с товарищами и тренерским штабом, а также выходить при полных трибунах на домашнем стадионе «Паркен» в Копенгагене. Также он отметил большое доверие со стороны главного тренера Брайана Римера.

В то же время хавбек назвал решение лёгким, поскольку хочет проводить больше времени с семьёй, а после того, как датчане не прошли отбор на чемпионат мира 2026 года, он считает естественным уступить место талантливым и амбициозным игрокам.