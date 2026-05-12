Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

32-летний полузащитник «Арсенала» завершил карьеру в сборной Дании

вчера, 16:58

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кристиан Норгор на своей странице в социальной сети сообщил о решении завершить карьеру в сборной Дании в 32 года.

Игрок отметил, что, с одной стороны, это трудный выбор, так как он очень любит приезжать в расположение национальной команды и проводить время с товарищами и тренерским штабом, а также выходить при полных трибунах на домашнем стадионе «Паркен» в Копенгагене. Также он отметил большое доверие со стороны главного тренера Брайана Римера.

В то же время хавбек назвал решение лёгким, поскольку хочет проводить больше времени с семьёй, а после того, как датчане не прошли отбор на чемпионат мира 2026 года, он считает естественным уступить место талантливым и амбициозным игрокам.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дания  Арсенал  Норгор Кристиан
Перевод с goal.com Фото: Соцсети Кристиана Норгора
СлухиМхитарян с февраля обдумывает возможность завершения карьеры
10 мая
СлухиХамес Родригес может завершить карьеру после чемпионата мира-2026
10 мая
ОфициальноЭкс-форвард «Норвича» и «Сент-Этьена» завершит карьеру
06 мая
ОфициальноЭшли Янг завершит карьеру после окончания сезона
30 апреля
Агент сообщил, что Промес хочет завершить карьеру в «Спартаке»
29 апреля
ОфициальноЭкс-вратарь дортмундской «Боруссии» Хитц завершит карьеру
24 апреля
Все комментарии
4b8x76qdq3mn
4b8x76qdq3mn
вчера в 18:40
Имя уже он себе сделал, а в сборной много не заработаешь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 