«Арсенал» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Матвея Кисляка

вчера, 17:19

«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» рассматривают возможность трансфера полузащитника ЦСКА и сборной России .

По данным инсайдера Экрема Конура, за выступлениями 20-летнего футболиста также наблюдают бразильские клубы «Фламенго» и «Палмейрас».

Ранее турецкий «Фенербахче» выступал с предложением о покупке игрока за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче за московский клуб во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.