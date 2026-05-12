«Арсенал» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Матвея Кисляка

вчера, 17:19

«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» рассматривают возможность трансфера полузащитника ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка.

По данным инсайдера Экрема Конура, за выступлениями 20-летнего футболиста также наблюдают бразильские клубы «Фламенго» и «Палмейрас».

Ранее турецкий «Фенербахче» выступал с предложением о покупке игрока за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче за московский клуб во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

chromage
сегодня в 12:03
в ПСЖ думаю сомнительно. На его месте если я правильно понимаю Витинья. Выиграть конкуренцию у лучшего возможно полузащитника мира сейчас - идея так себе. Если перейдет - скорее скамейка чем нет. Приятно что интересуются, но больше похоже на утки агентов, чтобы поднять ему стоимость не более того.

Хотя конечно талантище он бесспорный, но Витинья для него пока недостижимый уровень для конкуренции.
galem72
сегодня в 07:23
Конур — знатный турецкий болтун. ))
Groboyd
вчера в 23:38
То что его внесли в списки ведущие клубы, ни о чём не говорит. У них там тысячи имён талантов со всего Мира, за прогрессом которых следят скауты.
KSY716
вчера в 23:35
Галюцегены ?
A.S.A
вчера в 21:48
Возможно, Кисляк есть в списке скаутов Арсенала и вполне возможно, что информацию о нем они имеют, только вот подписывать его сейчас они точно не будут и не только они, а любой клуб АПЛ, и причины тут не спортивные, а политические....
А вот ПСЖ вполне может подписать игрока, забив на политику, но только боюсь Кисляк не вытянет конкуренцию с Руисом, Заир-Эмири, Витиньо и Невешем....
Моти бы перейти в менее богатый клуб, к примеру какой нибудь середняк Бундеслиги или же в условный АЗ или Аякс, Юнион....в клуб, где доверяю молодым игрокам и помогают раскрыться в полной мере
Capral
вчера в 20:58
ПЕТЛЯ
вчера в 20:57
Молодец, молодец. Я всегда это говорю.
Capral
вчера в 20:53
Это не самомнение- это мнение человека, много лет изучающего футбол с научной точки зрения. Конечно, я тоже ошибаюсь, это нормально, но в большинстве случаев, я часто оказываюсь прав, тебе ли этого не знать...)))
e7gbk7nv97zs
вчера в 20:42
Будет удивительным фактом то, что скоро оба отправятся в аренду, например, в Крылья Советов.
ПЕТЛЯ
вчера в 20:40
Самомнением ты не обделён с рождения.))) На троих хватит. )
Capral
вчера в 20:20
В Краснодаре? Оказывается, даже не полтора раза, а еще меньше.))) А мне очки не нужны, я и без них таланты вижу, как среди футболистов, так и тренеров...
ПЕТЛЯ
вчера в 20:18, ред.
Не, Вить. Мне, чтоб разглядеть талант в футболе, твои очки одевать нет надобности. Уж поверь.)) Кисляка я видел в деле с Краснодаром и в точности так , как ты описал Батрака, он с быками растворился, как карбид в луже. Скорости у него нет, удара нет, физической кондиции в борьбе за мяч - кот наплакал.
Поэтому, прошу пардона, но ентот товарищ - не фонтан, от слова абсолютно.
Capral
вчера в 19:22
Как говорит Серго- многие смотрят на блестящее, но проходят мимо важного... Ты, именно тот.))) Так во-первых, еще ничего не известно, ни по поводу Батракова, ни по поводу Кисляка, которого ты видел полтора раза, я уверен.))) А во-вторых, Кисляк полезней, чем Батрак, и может сыграть в самом жестком чемпионате, а вот Батрак, сомневаюсь... Если его жестко прихватить, он растворится, что было видно в играх ПЛ. Кисляк в этом плане, как игрок, по большей степени силовой, надежней. Глушку, пока, никуда не зовут, при всей его, безусловной одаренности..............................
ПЕТЛЯ
вчера в 18:49, ред.
Не знаю, чем это Кисляк мог удивить "Москву лаптями".
Распиаренный парень по большей части, нежели явное дарование, ради которого ПСЖ или Арсенал будут наводить мосты... Неплох в центре на фоне нашей лиги, но АПЛ, пардон, - это другой клинкор.
Тот же Батрак или Глушка из Зенита намного интереснее.

В какой нибудь середняк, по типу Эвертона или Брайтона, ещё куда ни шло, но чтоб в Арсенал... чёт слабо верится.
j9z7xgzspz7r
вчера в 18:38
Кто распускает такие смешные слухи?
lotsman
вчера в 18:19
Когда будет официальное объявление о переговорах с Арсеналом или ПСЖ, можно будет радоваться за наших ребят - и за Кисляка, и за Батракова… А пока эти вбросы от инсайдеров - говорить об этом не стоит. Тем более заявление об интересе со стороны Арсенала - это вообще полный бред. Английским клубам запрещено затрагивать российскую тему.
Валерыч
вчера в 18:15, ред.
Если это на самом деле так, то сама по себе - это хорошая новость. Это уже может говорить о том, что растёт интерес к молодым российским игрокам у европейских топ-клубов. Ну, а если появляются у нас такие талантливые молодые игроки как Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов и др., значит российский футбол на правильном пути.)
FRZZ
вчера в 17:57
Какой Арсенал, какой ПСЖ??? Кисляк даром им не сдался.
Capral
вчера в 17:43
Спасибо, Эдуард Григорьевич!!!))) Вам- Здоровья и Долголетия!!!!!!!)))))))
Дед за ЦСКА
вчера в 17:41
Полностью согласен с Вами Виктор Семёнович.
Здоровья, удачи.
112910415
вчера в 17:36
новостям быть !
Sergo81
вчера в 17:36
Успеют ли заявить к финалу, он же не заигран в ЛЧ?)
Capral
вчера в 17:25
В том, что большие клубы заинтересуются Кисляком сомнений не было никогда. Но надо сначала определиться с Батраком, когда его призовут, и призовут ли вообще... А потом можно и за Кисляком проследить. Кисляк, как игрок универсальный более полезный, чем распасовщик Батраков. Такие футболисты всегда в цене- могущие сыграть на разных позициях, плюс ко всему, Кисляк физически сильнее Батрака, более вынослив. Вобщем, я бы пока не стал форсировать события, но понаблюдать будет интересно.....................................
lazzioll
вчера в 17:22
скоро Матвей будет второе по популярности имя в Париже, после Абдуллы))
