«Славии» присудили техническое поражение по итогам матча со «Спартой»

вчера, 17:46

Дисциплинарный комитет Чешской футбольной лиги наказал «Славию» техническим поражением (0:3) за беспорядки в дерби со «Спартой».

Матч, который мог досрочно принести команде чемпионский титул, был прерван в компенсированное время при счете 3:2 в пользу хозяев.

9 мая болельщики «Славии» выбежали на поле, атаковали игроков «Спарты» и забросали гостевой сектор пиротехникой.

За инцидент клуб также получил штраф в 10 млн крон (примерно 410 тыс. евро) — и обязан провести четыре домашних матча при пустых трибунах.

Все комментарии
пират Елизаветы
вчера в 19:01
все равно Славия станет чемпионом.
Groboyd
вчера в 18:42
Справедливо.
8fuug6t4rpej
вчера в 18:39
Обидно, но могла быть и подстава с болельщиками
Bad Listener
вчера в 17:51
Саботаж удался
