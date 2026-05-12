«Славии» присудили техническое поражение по итогам матча со «Спартой»

1778597164

вчера, 17:46

Дисциплинарный комитет Чешской футбольной лиги наказал «Славию» техническим поражением (0:3) за беспорядки в дерби со «Спартой».

Матч, который мог досрочно принести команде чемпионский титул, был прерван в компенсированное время при счете 3:2 в пользу хозяев.

9 мая болельщики «Славии» выбежали на поле, атаковали игроков «Спарты» и забросали гостевой сектор пиротехникой.

За инцидент клуб также получил штраф в 10 млн крон (примерно 410 тыс. евро) — и обязан провести четыре домашних матча при пустых трибунах.