Заграница: травмы и болезни. Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Защитник «Арсенала» Уайт выбыл до конца сезона и может пропустить ЧМ-2026

вчера, 17:52

Защитник «Арсенала» Бен Уайт пропустит финал Лиги чемпионов против ПСЖ.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист выбыл до конца сезона из-за травмы колена, полученной в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

Участие Уайта в предстоящем чемпионате мира остается под вопросом. Решение по его включению в заявку сборной примут после углубленного медицинского обследования.

A.S.A
вчера в 21:28
Потеря для Арсенала, но скорее всего не потеря для сборной Англии. Да, Уайт откликнулся на предложение Тухеля и вернулся в сборную, даже отметился голом, но всё же, на его позиции в сборной имеются Рис Джеймс и ТАА, а так же молодой Ливраменто!
А вот для Арсенала это потеря, т.к теперь у нас не осталось здоровых правых защитников, а это значит, что эту роль до конца сезона будет выполнят Москера, профильный ЦЗ....
Уайту здоровья, очень жаль, что получил такую травму в самом конце сезона
vzqavc58xq99
вчера в 19:05
Будет смотреть ЧМ с гостевой трибуны....:)))
3xfrrvwmnang
вчера в 18:40
Зато отдохнёт по человечески.
Гость
