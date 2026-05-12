Защитник «Арсенала» Уайт выбыл до конца сезона и может пропустить ЧМ-2026

Защитник «Арсенала» Бен Уайт пропустит финал Лиги чемпионов против ПСЖ.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист выбыл до конца сезона из-за травмы колена, полученной в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).
Участие Уайта в предстоящем чемпионате мира остается под вопросом. Решение по его включению в заявку сборной примут после углубленного медицинского обследования.
А вот для Арсенала это потеря, т.к теперь у нас не осталось здоровых правых защитников, а это значит, что эту роль до конца сезона будет выполнят Москера, профильный ЦЗ....
Уайту здоровья, очень жаль, что получил такую травму в самом конце сезона