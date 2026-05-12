Защитник «Арсенала» Уайт выбыл до конца сезона и может пропустить ЧМ-2026

вчера, 17:52

Защитник «Арсенала» пропустит финал Лиги чемпионов против ПСЖ .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист выбыл до конца сезона из-за травмы колена, полученной в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

Участие Уайта в предстоящем чемпионате мира остается под вопросом. Решение по его включению в заявку сборной примут после углубленного медицинского обследования.