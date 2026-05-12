Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Шварц готов возглавить ЦСКА, но выдвинул ряд условий по контракту

вчера, 18:26

Немецкий специалист Сандро Шварц выразил готовность занять пост главного тренера ЦСКА, однако выдвинул жесткие условия по контракту.

По информации журналиста Ивана Карпова, тренер запрашивает трехлетнее соглашение с зарплатой 2–2,5 млн евро в год.

При этом ключевым требованием Шварца является «защищенный» статус договора: в случае досрочного увольнения клуб будет обязан выплатить всю сумму до конца срока соглашения.

Руководство «армейцев» на данный момент не готово на такие риски, и обсуждение условий продолжается.

Подписывайся в ВК
Все новости
Спортдир «Локо» о Галактионове: «Как из „Локомотива“ можно хотеть уйти?»
11 мая
Черчесов опроверг слухи о возможном назначении в «Локомотив»
10 мая
Экс-наставник «Милана» Пиоли заявил, что не отказывался от предложения ЦСКА
07 мая
СлухиТалалаев может заменить Галактионова в «Локомотиве»
07 мая
СлухиБывший тренер «Милана» Пиоли может возглавить ЦСКА
07 мая
Агент Лички отреагировал на слухи об интересе к наставнику от ЦСКА
06 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:20
не нужен шарлатан !
металлург
металлург
сегодня в 03:10
Это 🤯, если его пригласят
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:44
Одно с другому не мешает.
Да и что в Реале реально происходит - свечку на Соккере никто не держал. Та же непонятная степень достоверности как про постоянно выскакивающие темные делишки Бары.
Поживем - увидим что как.
Е Т
Е Т
вчера в 22:30
когда-то сбежал, как крыса, теперь что изменилось, уже можно ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 22:26
в раздевалке реала побои, междусобица, бегают крысы сливая личное, своеообразной психикой негроиды власть захватили, но Перес и его армия стрелку перевели в сторону Барсы)))))
нет никаких доков.
Перес балабол.
потому ждем треплотню про арабов, печенегов и монголов.
кстати, УЕФА скажет Перцу, подайте досье нам через доку-главврача.
с уваженьем. дата, подпись и печать.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:15
Лайк тоже "по блату", но согласен: давай подождём )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:06
Володя, поставил тебе лайк- исключительно по блату, но в корне не согласен с тобой, при всём моём к тебе Уважении.))) Ладно, давай подождем, не будем преждевременно предугадывать и делать выводы...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:02
Как-как...
Как узнал, так сразу веселье НАКАТИЛО: ещё один проходимец хочет "спасать российский футбол".
Я ещё по его "работе" в Спартаке сразу и БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО сказал: Он - бездарь в футболе и проходимец.
Причём, НЕ "большой проходимец", а так... на уровне обычного прощелыги с колхозного рынка.
Но он - иноСРанец, поэтому "по старому русскому обычаю" к нему отношение на порядок выше у кошельков от футбола, а следовательно, и суммы распила будут больше.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:50
Володя, a я то, в силу своей наивности и не подумал об этом... Вот я- великовозрастный гимназист...)))
А как тебе новость про Ваноли?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:45
Вот это будет бомба и умора, сами знаете над кем
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:41
Витя, да нормальный Бувач специалист.
Специалист по распилу бабла.
И если уж он АКТИВНО взялся за дело, то, значит, на кону серьёзное бабло и его (это бабло) он никак не хочет и не может упустить.
Руководство ФК Динамо, значит, ЭТО устраивает: может и им что-то "перепадёт с барского плеча".
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:35
Кое что уже сказали. Если доказательная база на 500 страницах реальная и мощная (а иначе Перец просто самоубийца) то еще много интересного будет инициировано сегодня.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:22
Приветствую, Володя!!!
Ну понятно, что это происки Бувача. Одно не понятно: неужели в руководстве Динамо такие ослы засели, которые ничего не понимают и полностью доверяются проходимцу Бувачу? Неужели ничего не видят, или хотябы, посмотрели прошлую работу этого м....а, после Динамо. Это же страшно, что он после себя оставлял... У меня слов нет.
pg6z7hk7s5qg
pg6z7hk7s5qg
вчера в 21:11
Шварц хтрец, хочет прикрыть себя со всех сторон
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Привет, Витя!

А вот тебе ответ на вопрос - "пАчИму в ЦСКА, а не в Динамо?"

"«Динамо» опережает ЦСКА в борьбе за Шварца.
Стали известны требования Сандро Шварца относительно сотрудничества с российскими клубами.

Как сообщает агент Тимур Гурцкая, немецкий тренер требует трехлетний контракт, по которому он будет получать 2,8 миллиона евро в год. Также он хочет прописать в соглашении бонус в размере 1 млн евро за чемпионство и получить контроль над трансферами.

Утверждается, что «Динамо» ближе к достижению договоренности с Сандро, чем ЦСКА. Одним из требований спортивного директора бело-голубых Желько Бувача при продлении контракта с клубом была именно возможность новой совместной работы со Шварцем.

При этом и армейцы надеются договориться с 47-летним специалистом.

Напомним, ранее Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год."
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:02
САМИ раздули аФФтАритет Шварца - теперь САМИ и расхлёбываем последствия...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 20:55
Не знал, что Перес разводит утят)) он только что на прессузе заявил что не уйдет в отставку. И что на собрании на самом деле происходило, нам, не скажут
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:45
Известен тем, что стал относительно частым предметов обсуждения на soccer.ru. И ещё тем, что Герта Берлин после него так и не выходила обратно в первую Бундеслигу Германии. И ещё тем, что вызывал у некоторых болельщиков и причастных к Динамо Москве полярные впечатления и мнения.
h55756uj22gf
h55756uj22gf
вчера в 20:39
Очередной мошенник тянется к мошеннику, вряд ли у него что-то получится.
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 20:29
+10000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:27, ред.
Какие условия,ты не врубился еще зачем вас таких приглашают?))))На святой распил посегнул.)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:22
Сильно, Джек, очень сильно!!!))) Реализм!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17, ред.
Какие условия ??
Что этот тип выиграл ??

Щварца написавшего "Красную Шапочку" и "Сказку о потерянном времени" знаю......

А этот Шварц чем известен???...
Чтоб выдвигать условия....
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:14
Утятина.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:46
Ну, и для кого эта фейковая информация от провокатора "журналиста" Карпова??
Capral
Capral
вчера в 19:46
Непонятно только одно- почему ЦСКА, а не Динамо? Если он действительно согласился, то почему ЦСКА?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:43
Я бы на месте ЦСКА тоже поставил бы ему условие. Выучить и сдать Устав караульной службы ВС РФ. И само собой разумеется полный словарь русских непарламентских выражений. Без этого никак нельзя
Capral
Capral ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:33
После Челестини, он может так думать.)))
Groboyd
Groboyd ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Какой пункт?
Если речь о пункте про выплату зарплаты до конца договора, то Маур делал проще, он включал неустойку, которая и компенсировала всё это.
Вот, например, Алонсо такого не сделал и получил только зарплату до конца этого сезона.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Даже Моуринью такой пункт постеснялся бы включать. Шварц думает, тут совсем 8.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 