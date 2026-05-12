Шварц готов возглавить ЦСКА, но выдвинул ряд условий по контракту

Немецкий специалист Сандро Шварц выразил готовность занять пост главного тренера ЦСКА, однако выдвинул жесткие условия по контракту.
По информации журналиста Ивана Карпова, тренер запрашивает трехлетнее соглашение с зарплатой 2–2,5 млн евро в год.
При этом ключевым требованием Шварца является «защищенный» статус договора: в случае досрочного увольнения клуб будет обязан выплатить всю сумму до конца срока соглашения.
Руководство «армейцев» на данный момент не готово на такие риски, и обсуждение условий продолжается.
Ну понятно, что это происки Бувача. Одно не понятно: неужели в руководстве Динамо такие ослы засели, которые ничего не понимают и полностью доверяются проходимцу Бувачу? Неужели ничего не видят, или хотябы, посмотрели прошлую работу этого м....а, после Динамо. Это же страшно, что он после себя оставлял... У меня слов нет.