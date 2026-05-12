Шварц готов возглавить ЦСКА, но выдвинул ряд условий по контракту

вчера, 18:26

Немецкий специалист выразил готовность занять пост главного тренера ЦСКА , однако выдвинул жесткие условия по контракту.

По информации журналиста Ивана Карпова, тренер запрашивает трехлетнее соглашение с зарплатой 2–2,5 млн евро в год.

При этом ключевым требованием Шварца является «защищенный» статус договора: в случае досрочного увольнения клуб будет обязан выплатить всю сумму до конца срока соглашения.

Руководство «армейцев» на данный момент не готово на такие риски, и обсуждение условий продолжается.