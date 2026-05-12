Перес опроверг слухи об отставке и объявил о новых выборах в «Реале»

вчера, 19:45

Президент мадридского «Реала» отреагировал на слухи о возможной отставке. По итогам заседания совета директоров клуба была организована пресс-конференция, на которой глава «сливочных» прояснил ситуацию со своим будущим.

Благодарю всех за присутствие. Вынужден разочаровать тех, кто ждал иного: я не ухожу в отставку. Вместо этого я инициирую процедуру проведения новых президентских выборов.

Флорентино Перес был переизбран президентом «Реала» в 2025 году. Его полномочия должны были действовать до 2029 года, однако досрочные выборы могут сократить этот срок.