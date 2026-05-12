Перес опроверг слухи об отставке и объявил о новых выборах в «Реале»

вчера, 19:45

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слухи о возможной отставке. По итогам заседания совета директоров клуба была организована пресс-конференция, на которой глава «сливочных» прояснил ситуацию со своим будущим.

Благодарю всех за присутствие. Вынужден разочаровать тех, кто ждал иного: я не ухожу в отставку. Вместо этого я инициирую процедуру проведения новых президентских выборов.

Флорентино Перес был переизбран президентом «Реала» в 2025 году. Его полномочия должны были действовать до 2029 года, однако досрочные выборы могут сократить этот срок.

112910415
сегодня в 07:05
как же отставка-то ?! )
Drosmo
вчера в 21:28, ред.
Пересмотрел только что пресс-конференцию на перемотке. И вот теперь становится понятно почему в команде такая нездоровая атмосфера. Перес вел себя просто по хамски, как будто все ему должны, наезжал на журналистов, короче вел себя как быдло хуторское.

Теперь ясно откуда столько высокомерия и напыщенности в игроках. У них есть отличный пример для подражания.
Drosmo ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:13
Самое интересное, что нигде особо и не было новостей о том, что у Переса рак. Похоже дед сам придумал сенсацию, сам её и опроверг.
вчера в 21:11
Исходя из вышеизложенной информации хочу поздравить болельщиков Барселоны с чемпионством в следующем сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 21:00
Многие подозревают, что у Фло Переса рак.
Перес им говорит, что нет у него проблем с здоровьем, и рака тоже нет, а есть черепаха
вчера в 20:13
Перес : Я "добью" это Барсу.. Не на поле, так в суде.. УЕФА нам поможет.. 🤭🤣
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:57
Разумно, именно это, он и задумал!!!
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
Диктаторы добровольно власть не отдадут. В 2025 Перес выиграл выборы Переса. В досрочказ тоже самое будет..а пока есть время разбить внутреннюю оппозицию
пират Елизаветы
вчера в 19:55
Перес хочет выиграть время. Надеется что на ЧМ сб Франция во главе Мбаппе сыграет супер удачно.
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:54
Я расстроен.
Colchoneros
вчера в 19:53
Перес : я сам не уйду меня унесут!
пират Елизаветы ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Хорош Перес)) отскочил от отставки, запустил торпедо, что всем бедам Реала замешаны судьи. И обещал отдать дело о негрейро в УЕФА
